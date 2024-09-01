Как справиться со стрессом у детей перед началом нового учебного года: рекомендации Минздрава

Учебный год в Украине стартует 2 сентября 2024 года. Возвращение после каникул может быть стрессовым для детей. Чтобы возвращение к обучению прошло спокойно, есть несколько действенных советов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Физическое и психическое здоровье ребенка: советы родителям

Профилактические обследования : Регулярно проходите медицинское обследование, включая анализы крови и мочи, чтобы выявить возможные проблемы до начала учебного года. Это поможет предотвратить серьезные проблемы со здоровьем.

Адаптация к обучению : Резкое увеличение нагрузки во время обучения может быть стрессовым для ребенка. Иммунная система может быть уязвима из-за стресса, поэтому лучше заранее обнаружить уязвимые места.

Поддержка в первые дни : Детям, особенно младшим, может быть трудно расставаться с родителями после каникул. Психологиня Светлана Ройз советует оставлять поддерживающие записки в рюкзаке ребенка, чтобы он мог их прочесть в моменты уныния или тревоги.

Эмоциональная поддержка : Во время адаптации к новому учебному году дети могут проявлять свою тревогу из-за раздражения и агрессии. Проявляйте терпение и поддержку.

Дармовисы и игрушки : Для детей подготовьте маленькие подарки или игрушки, которые помогут им справляться с волнением.

Режим дня

Родителям важно следить за режимом дня ребенка, чтобы обеспечить качественный и непрерывный сон. Для этого следует:

Выключать экраны электроприборов (телефоны, телевизоры) за час до сна.

Привлекать ребенка к расслабляющим занятиям перед сном, таким как прослушивание успокаивающей музыки или чтение.

Ложиться спать и просыпаться в одно и то же время ежедневно.

Добавить физическую активность в повседневное расписание, например, утреннюю ход, прогулки, танцы или бег.

Рацион питания и безопасность ребенка

Питание : Сосредоточьтесь на включении в рацион сезонных фруктов и овощей, продуктов с высоким содержанием клетчатки и полезных жиров. Сократите потребление сладких продуктов и напитков. Для обеспечения сбалансированного питания соблюдайте принципы "тарелки здорового питания".

Безопасность :

Ознакомьте ребенка с маршрутами до укрытий и поговорите с ним, что делать в случае сирены: во время ходьбы, езды в транспорте или пребывания дома.

Определите, как и когда ребенок должен выходить на связь с вами.

Использование телефона :

Убедитесь, что на телефоне ребенка есть не только развлекательный, но и полезный контент, например, проект «Крутые в укрытии» от Фонда Восточная Европа. Это может помочь ребенку развлечься и сохранить покой во время тревоги.

Отношения, толерантность и эмоциональная поддержка для детей

Толерантное общение : Объясните ребенку, как корректно взаимодействовать с одноклассниками, имеющими инвалидность или трудности в развитии. Важно научить, что разность не является признаком негатива. Проговорите с ребенком о буллинге, приведите примеры, что делать, если он или кто-нибудь другой станет жертвой травли.

Поддержка одноклассников : Если в классе есть ребенок, который пережил потерю близких, подготовьте своего ребенка к участливому общению. Об этом рассказала психолог Светлана Ройз. Если ваша семья пережила потерю, известите об этом учителя – более 200 тысяч педагогов прошли обучение и могут поддержать ребенка. Также, если родитель служит в армии, можно подготовить для ребенка подарок или видеопоздравления.

Обучение и эмоции : Учитывайте, что после летних каникул дети могут испытывать "откат" в знаниях, а стресс от войны может ухудшить память. Онлайн обучение и новые приложения могут повлиять на уровень знаний. Дайте ребенку время на адаптацию и не перегружайте его репетиторами. Сосредоточьтесь на качественном сне и режиме дня.

Эмоциональная адаптация : После продолжительного стресса дети могут проявлять гиперактивность или заторможенность. Раздражение, агрессия и чрезмерная активность являются нормальными реакциями, которые следует направлять. Дети могут быстро уставать, поэтому важно делать паузы и предлагать разные задачи. Помните, что переутомление может возникать из-за нагрузки контактами и дети могут быть раздражительными или плакать. Если ребенок становится агрессивным, то это может быть проявлением страха или бессилия. Игры и упражнения для утоления агрессии могут помочь ей справиться с негативными эмоциями.

Напомним, корреспондентка ТСН Инна Боднар рассказывала, как в Украине готовятся к новому учебному году.

Читайте также: