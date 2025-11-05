Как Сталин поиздевался над названием старейшего города в Украине: историк рассказал

Белгород-Днестровский / © wikimedia.org

Реклама

Старейший город Украины, история которого насчитывает более 2,5 тысяч лет, до сих пор имеет в своем названии след советской политики — искусственную приставку, добавленную по приказу Иосифа Сталина.

Об этом сообщил историк, глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов в своем видео на YouTube, передает Главред.

Уникальная история «Белого Града»

Речь идет о городе Белгород-Днестровский, который на протяжении веков менял названия, но всегда сохранял свою сущность. Алферов подчеркнул, что независимо от того, кто владел городом, его название всегда означало «Белый Град» или «Белгород»:

Реклама

Древние греки называли его Тира .

Римляне — Альба Юлия .

Турки — Аккерман .

Молдаване — Четатя-Албе («Белая крепость»).

Издевательство советского диктатора

Историк заявил, что в 1944 году советские власти решили вмешаться в эту многовековую традицию.

«Сталин приказал переименовать город Белгород в Белгород-Днестровский, так, чтобы отличать от российского Белгорода», — рассказал Алферов.

Таким образом, добавленная приставка «Днестровский» была искусственным решением кремлевского диктатора, которое до сих пор остается в названии украинского города в Одесской области. По мнению историка, это «издевательство над украинским городом».

Напомним, если вы мечтаете увидеть в одном месте историю, искусство и морскую романтику, музей морского флота Украины станет обязательным пунктом на культурной карте Одессы.

Реклама

Также Киев умеет удивлять не только красотой соборов и зелеными склонами Днепра. Его темная сторона — это архитектура, история, боль и мифы. Мы собрали пять самых жутких мест столицы, которые до сих пор держат в напряженности и туристов, и горожан.