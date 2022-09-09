Как стирать черную одежду, чтобы потом не пришлось восстанавливать цвет

Многих интересует вопрос: как стирать черные вещи, чтобы они не стали серыми и оставались такими же яркими долгое время. Существует несколько важных моментов – читайте о них в материале ТСН.ua.

Как стирать черные вещи: правила ухода

Перед тем, как начинать стирать черную одежду в стиральной машинке, следует рассмотреть некоторые рекомендации:

Обратите внимание на ярлык, который производители пришивают к изнаночной стороне изделия – здесь вы найдете всю необходимую информацию о том, как стирать ту или иную вещь. Не забудьте вытащить из карманов разные безделушки – ключи, шпильки, бумажные салфетки. Они могут повредить одежду во время стирки. Черные вещи нужно всегда стирать вывернутыми наизнанку – так они сохранят яркий цвет надолго. Темную одежду рекомендовано стирать при температуре от 30 до 40 градусов – если вода будет горячей, она неизбежно потеряет цветовые пигменты. Не стоит скачивать стиральную машину на полную – ведь в таком случае не получится хорошо прополоскать вещи.

Также если вы хотите понять, как стирать черные вещи, чтобы они не стали серыми, следует сначала обратить внимание на моющее средство. К примеру, традиционный стиральный порошок специалисты использовать не советуют. Лучше приобрести специальное средство для черной одежды в жидком формате.

Рекомендации по ручной стирке черной одежды

Следует обратить внимание, что стирка тканей черного цвета кардинально отличается от стирки другой одежды. Чтобы избежать распространенных ошибок, запомните следующие правила:

Сильно загрязненные вещи или одежду с масляными пятнами лучше предварительно замочить в воде со специальным пятновыводителем. Обратите внимание, что в этом случае нельзя использовать средства, в состав которых входит отбеливатель. Ручная стирка подходит вещам из деликатных тканей – кашемир, шелк, шифон, атлас, кружево. Вы можете использовать те же средства, что и для стиральной машинки. Очень важно тщательно ополаскивать черные вещи, потому что после высыхания на них могут оставаться белые разводы. Не стоит выкручивать черную одежду из шелка, шерсти, кашемира.

Как вывести пятна из черных вещей: народные средства

Как стирать черные вещи: народные пятна / Фото: Pexels

Если на темной одежде вы нашли пятна, их нужно вывести до того, как стирать черные вещи в стиральной машине. Делать это лучше вручную. Часто используются народные средства, которые прекрасно справляются даже с сильными загрязнениями. Средство лучше выбирать в зависимости от происхождения пятна:

белые следы от дезодоранта на черной одежде очень заметны – перед стиркой их лучше обработать водкой (кроме меха, шерсти и других деликатных тканей);

масляные пятна прекрасно отчищаются средством для мытья посуды – а если добавить к нему немного перекиси водорода и соды, эффект усилится;

даже устаревшие следы крови можно отмыть с помощью поваренной соли – в таз с холодной водой нужно добавить полстакана соли и растворить ее, затем замочить черную вещь на несколько часов.

Режим и температура стирки черной одежды в стиральной машине

Рекомендуется перед стиркой запустить стиральную машину на 10-15 минут без одежды внутри – так вы сможете уберечь одежду от катышек.

Также следует запомнить несколько важных моментов:

температурный режим для стирки черной одежды – для деликатных тканей не выше 30 градусов, для других типов до 40 градусов;

лучше всего подходят такие режимы стирки — "быстрая стирка", "деликатная стирка";

не забудьте выставить минимальное количество оборотов и функцию дополнительного ополаскивания.

Как вернуть цвет темным вещам, которые уже полиняли

Существует несколько проверенных способов, которые помогут вернуть яркость черным вещам: