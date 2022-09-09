Как стирать черную одежду, чтобы потом не пришлось восстанавливать цвет

Многих интересует вопрос: как стирать черные вещи, чтобы они не стали серыми и оставались такими же яркими долгое время. Существует несколько важных моментов – читайте о них в материале ТСН.ua.
Как стирать черные вещи: правила ухода
Перед тем, как начинать стирать черную одежду в стиральной машинке, следует рассмотреть некоторые рекомендации:
- Обратите внимание на ярлык, который производители пришивают к изнаночной стороне изделия – здесь вы найдете всю необходимую информацию о том, как стирать ту или иную вещь.
- Не забудьте вытащить из карманов разные безделушки – ключи, шпильки, бумажные салфетки. Они могут повредить одежду во время стирки.
- Черные вещи нужно всегда стирать вывернутыми наизнанку – так они сохранят яркий цвет надолго.
- Темную одежду рекомендовано стирать при температуре от 30 до 40 градусов – если вода будет горячей, она неизбежно потеряет цветовые пигменты.
- Не стоит скачивать стиральную машину на полную – ведь в таком случае не получится хорошо прополоскать вещи.
Также если вы хотите понять, как стирать черные вещи, чтобы они не стали серыми, следует сначала обратить внимание на моющее средство. К примеру, традиционный стиральный порошок специалисты использовать не советуют. Лучше приобрести специальное средство для черной одежды в жидком формате.
Рекомендации по ручной стирке черной одежды
Следует обратить внимание, что стирка тканей черного цвета кардинально отличается от стирки другой одежды. Чтобы избежать распространенных ошибок, запомните следующие правила:
- Сильно загрязненные вещи или одежду с масляными пятнами лучше предварительно замочить в воде со специальным пятновыводителем. Обратите внимание, что в этом случае нельзя использовать средства, в состав которых входит отбеливатель.
- Ручная стирка подходит вещам из деликатных тканей – кашемир, шелк, шифон, атлас, кружево. Вы можете использовать те же средства, что и для стиральной машинки.
- Очень важно тщательно ополаскивать черные вещи, потому что после высыхания на них могут оставаться белые разводы.
- Не стоит выкручивать черную одежду из шелка, шерсти, кашемира.
Как вывести пятна из черных вещей: народные средства
Если на темной одежде вы нашли пятна, их нужно вывести до того, как стирать черные вещи в стиральной машине. Делать это лучше вручную. Часто используются народные средства, которые прекрасно справляются даже с сильными загрязнениями. Средство лучше выбирать в зависимости от происхождения пятна:
- белые следы от дезодоранта на черной одежде очень заметны – перед стиркой их лучше обработать водкой (кроме меха, шерсти и других деликатных тканей);
- масляные пятна прекрасно отчищаются средством для мытья посуды – а если добавить к нему немного перекиси водорода и соды, эффект усилится;
- даже устаревшие следы крови можно отмыть с помощью поваренной соли – в таз с холодной водой нужно добавить полстакана соли и растворить ее, затем замочить черную вещь на несколько часов.
Режим и температура стирки черной одежды в стиральной машине
Рекомендуется перед стиркой запустить стиральную машину на 10-15 минут без одежды внутри – так вы сможете уберечь одежду от катышек.
Также следует запомнить несколько важных моментов:
- температурный режим для стирки черной одежды – для деликатных тканей не выше 30 градусов, для других типов до 40 градусов;
- лучше всего подходят такие режимы стирки — "быстрая стирка", "деликатная стирка";
- не забудьте выставить минимальное количество оборотов и функцию дополнительного ополаскивания.
Как вернуть цвет темным вещам, которые уже полиняли
Существует несколько проверенных способов, которые помогут вернуть яркость черным вещам:
- Черную хлопчатобумажную рубашку можно замочить в табачном растворе на полчаса – в 5-литровую кастрюлю налейте воды, поставьте на огонь, чтобы она закипела. Добавьте 100 г сухого табака и оставьте на 30–40 минут.
- Специальный раствор из кофе или черного чая – на литр кипятка требуется 50 г сублимированного кофе или черного чая. Оставить в жидкости одежду на 20 минут.
- Черное шифоновое платье снова станет ярким, если на 15-20 минут погрузить его в уксусный раствор – смешайте 3 литра холодной воды и 60 мл 9% столового уксуса.
- Чтобы освежить любое изделие темного цвета в барабан стиральной машины, перед стиркой нужно засыпать полстакана соли или соды.
- А если добавить в стиральную машину несколько чайных ложек молотого черного перца, он будет препятствовать вымыванию из ткани красящих пигментов.
- Для восстановления цвета подойдет обычный кофе – нужно на 1 л воды взять 150 г молотого кофе, заварить, процедить и остудить до комнатной температуры. Затем поместить в раствор черную одежду на 15 минут.