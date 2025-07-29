Как стирать детскую одежду правильно? / © pixabay.com

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Нужно ли стирать новую детскую одежду

Обычно одежду начинают покупать ребенку еще до его рождения. И сразу возникает вопрос: нужно ли стирать новую одежду? Ответ на него однозначен – да. Прежде всего, вы не знаете, в каких условиях вещи перевозились и хранились, сколько пыли и микробов они на себя накопили за это время. Стирка и качественная глажка – обязательные меры.

Как стирать детские вещи: вручную или в стиральной машине

Эта дилемма вечно стоит перед молодыми мамочками. С одной стороны, с помощью ручной стирки можно аккуратно постирать все вещи, сэкономить электроэнергию и воду. С другой – использование стиральной машины удобно и комфортно, экономит время. Что же выбрать? Здесь нужно отталкиваться от своих возможностей. Если у вас есть время на ручную стирку, можно всю одежду очищать именно так.

Главным преимуществом стирки вручную можно назвать возможность использования щадящих моющих средств.

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Если же говорить о преимуществах стиральной машины, то они очевидны:

очищение большого количества вещей за малый промежуток времени;

быстрее и легче выведение пятен, даже устойчивых;

лучшее полоскание вещей (особенно, если выбрать правильный режим);

больше свободного времени, чтобы посвятить его малышу.

Как стирать детскую одежду в стиральной машине? Самое важное – помнить о правильном температурном режиме. Выставлять рекомендовано не больше 40-50 градусов. Из-за слишком горячей воды одежда может деформироваться.

Чем стирать одежду для малышей: мыло или порошок

Как стирать детские вещи: мыло или порошок? / © pixabay.com

Как стирать детскую одежду, разобрались. Теперь нужно перейти к вопросу: чем лучше очищать пятна на нем? Прежде всего, следует запомнить, что стирка детских вещей должна проводиться только с помощью специальных экологически чистых средств, без ополаскивателей или кондиционеров. У ребенка может быть аллергия на химию. В магазинах продаются стиральные порошки для детской одежды, отличающиеся более мягкой формулой.

Обратите внимание, чтобы в составе средства не было следующих веществ:

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фосфориты, фосфонаты, фосфаты;

анионные поверхностно активные вещества (А-ПАВ);

ароматизаторы – синтетические вещества, которые придают особый аромат порошку и могут вызывать у малышей аллергические реакции.

Особое внимание нужно уделить вопросу, как стирать детские вещи в роддом? Проверьте, чтобы на упаковке специального средства была отметка 0+ (это означает, что порошок или гель подходит для стирки вещей младенцев).

Также можно использовать детское мыло. Следует отметить, что его можно добавлять даже в стиральную машину. Перед стиркой нужно просто натереть кусочек на мелкую стружку.

Как стирать детскую одежду: основные нюансы, которые следует учитывать

Обязательно читайте этикетки на вещах от производителя – бактерии невозможно убить низкой температурой, поэтому педиатры рекомендуют стирать детское белье в горячей воде. Однако одежду для новорожденных часто изготавливают из хлопка, который может "сесть" от высокой температуры. Что делать? Стирать в стиральной машине, используя специальные режимы. Не стоит стирать детские и взрослые вещи вместе – бактерии из вашей одежды могут попасть на вещи малыша. Детская одежда рекомендована стирать перед взрослым, чтобы даже в барабане стиральной машины не оставалось опасных микробов. Чтобы устранить тяжелые загрязнения нужно предварительно замачивать одежду ребенка – даже если вы поняли, как стирать детские вещи, часто на ткани остаются пятна. Поэтому перед стиркой нужно затереть их хозяйственным мылом и оставить в чистой воде на 30 минут. Затем можно стирать вручную или в стиральной машине.