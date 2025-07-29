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Как стирать детские вещи: нюансы и основные рекомендации
С появлением в доме малыша молодые родители начинают задумываться: как стирать детскую одежду? Можно ли делать это в стиральной машине или нужно использовать только ручную стирку? Выбирать порошок или мыло? Ответы на эти вопросы ищите в материале ТСН.ua.
Нужно ли стирать новую детскую одежду
Обычно одежду начинают покупать ребенку еще до его рождения. И сразу возникает вопрос: нужно ли стирать новую одежду? Ответ на него однозначен – да. Прежде всего, вы не знаете, в каких условиях вещи перевозились и хранились, сколько пыли и микробов они на себя накопили за это время. Стирка и качественная глажка – обязательные меры.
Как стирать детские вещи: вручную или в стиральной машине
Эта дилемма вечно стоит перед молодыми мамочками. С одной стороны, с помощью ручной стирки можно аккуратно постирать все вещи, сэкономить электроэнергию и воду. С другой – использование стиральной машины удобно и комфортно, экономит время. Что же выбрать? Здесь нужно отталкиваться от своих возможностей. Если у вас есть время на ручную стирку, можно всю одежду очищать именно так.
Главным преимуществом стирки вручную можно назвать возможность использования щадящих моющих средств.
Если же говорить о преимуществах стиральной машины, то они очевидны:
очищение большого количества вещей за малый промежуток времени;
быстрее и легче выведение пятен, даже устойчивых;
лучшее полоскание вещей (особенно, если выбрать правильный режим);
больше свободного времени, чтобы посвятить его малышу.
Как стирать детскую одежду в стиральной машине? Самое важное – помнить о правильном температурном режиме. Выставлять рекомендовано не больше 40-50 градусов. Из-за слишком горячей воды одежда может деформироваться.
Чем стирать одежду для малышей: мыло или порошок
Как стирать детскую одежду, разобрались. Теперь нужно перейти к вопросу: чем лучше очищать пятна на нем? Прежде всего, следует запомнить, что стирка детских вещей должна проводиться только с помощью специальных экологически чистых средств, без ополаскивателей или кондиционеров. У ребенка может быть аллергия на химию. В магазинах продаются стиральные порошки для детской одежды, отличающиеся более мягкой формулой.
Обратите внимание, чтобы в составе средства не было следующих веществ:
фосфориты, фосфонаты, фосфаты;
анионные поверхностно активные вещества (А-ПАВ);
ароматизаторы – синтетические вещества, которые придают особый аромат порошку и могут вызывать у малышей аллергические реакции.
Особое внимание нужно уделить вопросу, как стирать детские вещи в роддом? Проверьте, чтобы на упаковке специального средства была отметка 0+ (это означает, что порошок или гель подходит для стирки вещей младенцев).
Также можно использовать детское мыло. Следует отметить, что его можно добавлять даже в стиральную машину. Перед стиркой нужно просто натереть кусочек на мелкую стружку.
Как стирать детскую одежду: основные нюансы, которые следует учитывать
Обязательно читайте этикетки на вещах от производителя – бактерии невозможно убить низкой температурой, поэтому педиатры рекомендуют стирать детское белье в горячей воде. Однако одежду для новорожденных часто изготавливают из хлопка, который может "сесть" от высокой температуры. Что делать? Стирать в стиральной машине, используя специальные режимы.
Не стоит стирать детские и взрослые вещи вместе – бактерии из вашей одежды могут попасть на вещи малыша. Детская одежда рекомендована стирать перед взрослым, чтобы даже в барабане стиральной машины не оставалось опасных микробов.
Чтобы устранить тяжелые загрязнения нужно предварительно замачивать одежду ребенка – даже если вы поняли, как стирать детские вещи, часто на ткани остаются пятна. Поэтому перед стиркой нужно затереть их хозяйственным мылом и оставить в чистой воде на 30 минут. Затем можно стирать вручную или в стиральной машине.