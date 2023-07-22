Как стирать кроссовки в стиральной машинке и вручную: советы, которые нужно запомнить

Кроссовки можно назвать самой популярной обувью, ведь они удобны и позволяют с легкостью приспособиться к безумному ритму современной жизни. Однако, как и все остальные вещи, эта обувь нуждается в правильном уходе. Как стирать кроссовки в стиральной машинке и вручную – читайте в материале ТСН.ua.

Что лучше для очищения любимых кроссовок – забросить в стиральную машинку и не переживать или оттирать все загрязнения вручную с использованием специальных средств? Каждый из этих способов рабочий, однако нужно знать, что и как делать, чтобы получить хороший результат.

Как стирать кроссовки в стиральной машинке

Этот способ очистки можно использовать только в том случае, если ваша обувь имеет текстильный верх (ткань без перфорации или сеточка). Кожаные и замшевые модели лучше стирать только вручную, в противном случае вы можете испортить их внешний вид. Любимые кроссовки могут "сесть", не разгладиться или даже полинять (если материал был окрашен). То есть, они станут непригодными для дальнейшего использования.

Это правило касается также кроссовок с мембраной. Производители таких вещей не рекомендуют стирать их в стиральной машинке. Поэтому следует воспользоваться более деликатной ручной стиркой.

Если кроссовки можно загружать в стиральную машинку, как лучше это делать? Подойдите автомат или полуавтомат. Так как стирать кроссовки в стиральной машинке? Запомните следующие важные советы:

Если на подошве есть комочки грязи, ее нужно предварительно очистить. Часто между выемками и узорами застревают листочки, мелкие камешки, мусор. Это очень важный момент, ведь эти предметы могут повредить стиральную машинку изнутри. Как стирать кроссовки в стиральной машине? Лучше использовать жидкий гель, а не стиральный порошок. Гель образует больше пены и лучше вымывается. Также он не оставляет на цветной ткани разводы. Выберите режим "Деликатная стирка" — он подходит для очистки кроссовок лучше всего.

В идеале нужно поместить кроссовки в специальный стиральный мешочек и уже потом загружать в барабан. Он защитит обувь от возможных повреждений, а также от потери формы и основных свойств.

Как стирать кроссовки в стиральной машинке, если нет мешочка для стирки? Можете заменить его старым мягким полотенцем, которое не линяет. Далее выполняются следующие действия:

Перед стиркой обязательно извлеките стельки и шнурки из обуви. Их лучше очищать вручную. Поместите кроссовки в барабан – помните, что за один раз лучше стирать светлые и темные пары по отдельности. Налейте выбранное моющее средство в отсек. Выберите "Деликатный режим" или задайте нужные параметры вручную: 30-40 градусов, 300-400 оборотов отжима (или вообще без него), 30 минут.

Этого достаточно, чтобы кроссовки снова стали чистыми и свежими.

Как стирать кроссовки вручную

Как стирать кроссовки вручную? / Фото: pixabay.com

Чтобы очистить любимую спортивную обувь от загрязнений без использования стиральной машинки, вам понадобится: тазик, чистая вода, мочалка, жидкое моющее средство и сухая тряпка.

Как стирать кроссовки вручную:

Выньте шнурки и стельки (если это возможно). Так вы сможете лучше отстирать отверстия, в которые вставляются шнурки, и внутренняя поверхность обуви. Сначала очистите подошву. Для этого нужно взять старую зубную щетку, которая поможет с легкостью удалить всю грязь и мусор между узорами. В емкости приготовьте моющий раствор – добавьте к теплой воде немного жидкого средства для мытья кухонной посуды или стирального порошка. Размешайте. Полностью погрузив кроссовки в воду, оставьте их на 30 минут отмокать. Так засохшая грязь лучше очистится. А еще вы сможете избавиться от неприятного запаха. Если вода очень грязная, ее нужно вылить. Затем готовите новый раствор и очищаете все загрязненные места с помощью мочалки. Не забудьте прополоскать обувь. Можно повторить этот этап несколько раз, чтобы вымыть все остатки моющего средства. Аккуратно отожмите кроссовки и протрите сухой тряпкой.

Особенности стирки в зависимости от материала кроссовок

Как стирать кожаную обувь, в частности кроссовки / Фото: pixabay.com

Методы чистки этой спортивной обуви отличаются в зависимости от материала, используемого для верха кроссовок.

Как стирать кроссовки из текстиля

Этот вариант наиболее универсален с точки зрения стирки. Такие модели можно очищать вручную или с помощью стиральной машинки. Только стоит запомнить несколько важных рекомендаций:

Чтобы стирать кроссовки из ткани в стиральной машинке: выберите режим, который лучше всего подходит для материала, используемого в обуви (хлопок, синтетика и т.п.); если такового нет, выбирайте "Деликатный режим". Чтобы постирать кроссовки вручную: горячую воду использовать нельзя, потому что текстиль "сядет"; выбирайте только теплую воду и жидкое средство для стирки или мытья посуды; также для очищения подойдет жидкое мыло.

Что делать с замшевыми кроссовками

Замша – это такой материал, который не любит стиральной машинки и долгого пребывания в воде. Если не обращать внимание на профессиональные советы, то можно полностью испортить любимую обувь.

Как стирать кроссовки из замши? Рекомендации следующие:

Чтобы удалить небольшие поверхностные загрязнения, подойдет обычная старая зубная щетка. Просто пройдитесь ею по поверхности. Идеально, если вы будете использовать специальные щеточки для замши, ведь они тоже будут "поднимать" ворсинки. Если загрязнений слишком много, можно использовать самодельный моющий раствор или специальные средства из магазина. Их наносят в небольшом количестве на поверхность и растирают щеткой.

Как стирать кожаную обувь

Такие модели имеют гладкую поверхность, поэтому достаточно хорошо отмываются от загрязнений. Однако машинную стирку использовать не рекомендуется. Что делать, чтобы очистить кожаные кроссовки и не повредить их:

Приготовьте раствор из моющего средства или жидкого мыла и воды. Слегка смочите мягкую мочалку в жидкости и проведите по поверхности обуви. Для низа подошвы можете использовать жесткие тряпки. После очищения всех загрязнений кроссовки нужно протереть досуха.

Если вам нужно вывести устаревшие пятна, без магазинов не обойтись. К примеру, можно купить специальную пену-очиститель. Она дополнительно смягчит кожу.

Как очистить кроссовки в сеточку

Поверхность-сеточку можно повредить, если стирать кроссовки неправильно. А потому, если у вас нет специального мешочка для стирки, делать это нужно вручную.

Что нужно сделать:

Подготовьте небольшую емкость, где нужно развести в теплой воде 1-2 столовых ложки стирального порошка или жидкого геля. Смочите в смеси мочалку или мягкую щеточку и обработайте поверхность кроссовок. После этого воду нужно заменить чистой. Еще раз промойте обувь, чтобы удалить остатки моющего средства.

Как стирать белые кроссовки, чтобы они не потускнели

Как стирать белые кроссовки? / Фото: pixabay.com

Светлые кроссовки очень марки, а потому их приходится чаще стирать. Вернуть белый цвет достаточно сложно, если не знать особенностей этого процесса. Как постирать белые кроссовки, читайте дальше:

Если у вас белые кроссовки из текстиля, можно стирать их в стиральной машинке. Для стирки выбирайте гели, а не порошки, потому что они лучше убирают пятна и неприятный запах. Другую обувь белого цвета лучше стирать вручную. Вам понадобится хозяйственное мыло, подходящее для отбеливания и чистая теплая вода. Натрите в емкость с жидкостью немного мыла, размешайте, чтобы получилась однородная консистенция. При помощи мягкой мочалки нанесите на поверхность. Остатки моющего средства уберите сухой тряпкой.

Как сушить кроссовки после стирки

После стирки кроссовки нужно аккуратно отжать, а затем подвесить или поставить над тазиком так, чтобы из них стекала вода. Не забудьте после высыхания еще раз пройтись по сухой тряпке по всей поверхности обуви.

Если вам нужно высушить кроссовки дома, не рекомендуется ставить их близко от обогревателей или батарей. Горячий воздух может деформировать обувь, а также повредить слой клея, скрепляющий верх модели с подошвой. Но можно использовать специальные машинки для сушки обуви.

Лучше всего сушить кроссовки после стирки именно на воздухе. Прекрасно подойдет балкон. Однако старайтесь не оставлять их под прямыми солнечными лучами. Если нет возможности вынести обувь на балкон, то можно сушить в теплой комнате с хорошей вентиляцией.

Внутрь можно положить газеты или сухую бумагу, чтобы ускорить высыхание и не деформировать кроссовки.