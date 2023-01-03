Как стирать шерстяные вещи правильно в стиральной машинке, вручную

Можно ли стирать шерстяные вещи в стиральной машинке, как стирать вручную, что делать, чтобы вещи не сели, читайте в материале ТСН.ua

Подготовка шерстяных вещей к стирке

Внимательно просмотрите бирки на изделиях. Условные обозначения на них подсказывают, как правильно постирать ту или иную вещь.

Не удивляйтесь, если на двух похожих шерстяных вещах бирки будут разными. Рекомендации по температуре стирки зависят от процента синтетики в тканях. Чем больше процент натуральных волокон у вещи, тем ниже будет рекомендованная температура стирки.

Перед стиркой выверните одежду наизнанку и застегните все крючки и молнии во избежание зацепок, а пуговицы наоборот расстегните, чтобы петли пуговицы не растянулись.

Как стирать шерстяные вещи вручную

Стирать вещи в большом количестве воды.

Оптимальная температура воды для стирки – 30°C.

Не сыпьте порошок поверх изделия. Взбейте средство для стирки в пенку руками и добавьте его к замоченным вещам.

Вещи из шерсти не следует выкручивать или слишком сильно тереть.

Как стирать шерстяные вещи в стиральной машинке

Для стирки таких вещей воспользуйтесь специальным режимом. В большинстве моделей стиральных машинок он называется «ручная стирка шерсти». Также подойдет режим деликатной стирки. Перед запуском машины убедитесь, что система автоматического отжима выключена.

Использование специальных средств для стирки

Считается, что для стирки шерстяных изделий лучше использовать жидкие средства. Они отлично работают при низкой температуре и деликатно устраняют загрязнение.

Бюджетная альтернатива, которую рекомендуют хозяйке – стружка от мыла. Просто натрите брусок на большой терке и слегка вспените руками стружку перед началом стирки.

Для особых нежных изделий, например для вещей из ангоры, попробуйте использовать шампунь для волос.

Чтобы вещи были приятными на ощупь, используйте кондиционеры. Также можно использовать такое средство для полоскания как глицерин. В 5 л воды растворите 1 ст. л глицерина и осторожно прополощите вещи в этой жидкости.

Если вещи во время стирки могут полинять, чтобы предотвратить это, добавьте пару столовых ложек уксуса в воду для стирки.

Если светлые вещи пожелтели со временем, приготовьте натуральный отбеливатель. В литр холодной воды добавьте 1 ст.л перекиси водорода. Положите в раствор пожелтевшую вещь на 1 час. После этого тщательно прополощите ее и аккуратно высушите.

Сушка вещей из шерсти

Не выкручивайте шерстяные принадлежности и не используйте автоматический отжим в стиральной машинке. Иначе вещи растянутся и станут бесформенными.

Чтобы убрать лишнюю влагу из изделий, аккуратно их отожмите, для впитывания влаги можно использовать махровое полотенце и оставьте сохнуть в расправленном виде на столе или полу.

Не сушите шерсть на вешалках или батареях. Вещи от этого могут потерять форму и цвет.

Общие рекомендации по стирке вещей из шерсти. Что не любит шерсть

Не стирайте слишком часто. Какой бы деликатной ни была полноценная стирка, она изнашивает материал. Можно освежить вещь, хорошо почистив ее щеткой.

Максимально ограничьте период пребывания в воде. Длительное замачивание приведет к тому, что вещь сильно растянется или, наоборот, сядет. Желательно, чтобы вся стирка шерстяных вещей от замачивания до полоскания занимала не более 45 минут.

Не допускайте перепадов температуры во время стирки — например, вы стирали при 40 °C, а затем прополоскали при 10 °C. Это самый простой путь к тому, чтобы ваш свитер сел. Стирайте при низкой температуре.

Стирайте шерстяные вещи отдельно от других тканей, чтобы избежать лишнего трения.

Белое стирайте отдельно от цветного, поскольку если в волокна белой шерсти попадут темные ворсинки, удалить их будет очень сложно.

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