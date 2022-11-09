Как стирать тюль, чтобы он был белым: в стиральной машине, вручную, народными средствами и химией

Белый тюль очень эффектно смотрится на окнах. Но со временем он сереет, а также выгорает на солнце. Однако не стоит переживать, ведь его все еще можно освежить и вернуть белоснежный цвет, используя как народные средства, так и химию. Как стирать тюль, чтобы избавиться от желтизны — читайте в материале ТСН.ua.

Как лучше стирать тюль: в стиральной машине или вручную

Выбирая способ стирки, следует обратить внимание на тип ткани. Ведь не все они могут стираться с помощью стиральной машины. Например, нежная органза может повредиться, поэтому ее лучше стирать именно вручную.

Независимо от того, будете ли вы использовать ручную стирку или стиральную машину, тюль нужно правильно подготовить к процессу:

аккуратно снимите ткань, легонько встряхните от пыли (лучше эти манипуляции проводить на улице или на балконе);

заполните таз водой комнатной температуры и добавьте несколько ложек соли, размешайте до растворения кристаллов;

замочите тюль в растворе на 30-40 минут;

извлеките из воды, дайте жидкости стечь и только тогда приступайте к основной стирке.

Как стирать тюль вручную

Чтобы добиться идеального белого цвета, нужно стирать тюль в определенной последовательности:

В большой таз или ванночку набрать теплую воду (не выше 40 градусов), добавить моющее средство. Загрузить в жидкость тюль, оставить на несколько минут, а затем стирать, аккуратно отжимая ткань. Прополоскать его (воду меняйте 2-3 раза). Дать стечь излишней жидкости, а затем просто повесить тюль на карниз, где он досохнет. При необходимости можно использовать утюг с функцией отпаривания.

Устаревшие пятна на тюле лучше удалить до основной стирки. В противном случае вы не сможете добиться идеально белого цвета.

Как стирать тюль в стиральной машине

Нежную структуру ткани можно сохранить только при соблюдении правил:

Подготовьте тюль к стирке: снимите из окна, замочите в растворе соли. Тогда загрузите изделие в специальный мешок или хлопчатобумажную наволочку и только тогда положите в барабан. Налейте в отсек жидкое моющее средство, при необходимости добавьте кислородный отбеливатель. После стирки тюль сразу вывешивают на карниз для просушки.

Ни в коем случае не рекомендуется использовать средства с хлором, ведь это вещество нарушает структуру нежной ткани, которая может после такой стирки пожелтеть.

Народные средства от желтизны и серости тюли

Как стирать тюль с помощью народных средств? / Фото: pixabay.com

Если вы не хотите использовать химию, можно стирать тюль народными средствами, прекрасно справляющимися с желтизной и серостью:

Поваренная соль – устраняет масляные пятна, возвращает белый цвет. Для этого в ведре (10 литров) нужно растворить полстакана соли и полстакана стирального порошка. Замочить на 20 минут тюль, а затем вытащить, дать стечь и постирать.

– устраняет масляные пятна, возвращает белый цвет. Для этого в ведре (10 литров) нужно растворить полстакана соли и полстакана стирального порошка. Замочить на 20 минут тюль, а затем вытащить, дать стечь и постирать. Пищевая сода – старый тюль скоро станет как новый, если в 5 литрах теплой воды развести 2 столовых ложки соды, добавить столько же стирального порошка. А затем замочить изделие на 20-30 минут. После этого не забудьте постирать.

– старый тюль скоро станет как новый, если в 5 литрах теплой воды развести 2 столовых ложки соды, добавить столько же стирального порошка. А затем замочить изделие на 20-30 минут. После этого не забудьте постирать. Нашатырный спирт – его нужно смешать с перекисью водорода, чтобы избавиться от серости и желтизны. На 5 литров теплой воды возьмите 30 мл нашатырного спирта и 60 мл перекиси водорода. Замочите тюль на полчаса, а затем постирайте.

– его нужно смешать с перекисью водорода, чтобы избавиться от серости и желтизны. На 5 литров теплой воды возьмите 30 мл нашатырного спирта и 60 мл перекиси водорода. Замочите тюль на полчаса, а затем постирайте. Зеленка – подходит для тюля из органзы и капрона. Разведите 10 капель зелени в 250 мл чистой воды. Добавьте 2 столовые ложки соли. Процедите и добавьте его в таз с теплой водой (10 литров). Оставьте внутри тюль на 5-10 минут. Затем нужно постирать.

– подходит для тюля из органзы и капрона. Разведите 10 капель зелени в 250 мл чистой воды. Добавьте 2 столовые ложки соли. Процедите и добавьте его в таз с теплой водой (10 литров). Оставьте внутри тюль на 5-10 минут. Затем нужно постирать. Синька – на 10 литров теплой воды нужно добавить один колпачок синьки. Развести. Загрузить уже выстиранный тюль и оставить на 10-15 минут. Затем прополоскать и повесить сушиться.

– на 10 литров теплой воды нужно добавить один колпачок синьки. Развести. Загрузить уже выстиранный тюль и оставить на 10-15 минут. Затем прополоскать и повесить сушиться. Борная кислота – возьмите 60 мл борной кислоты на 10 литров теплой воды. Замочите уже пожелтевший тюль на 2 часа. Затем прополощите и повесьте на карниз.

Как стирать тюль в бытовой химии, чтобы он стал белым

Почему стоит использовать бытовую химию, чтобы постирать тюль:

отбеливатель лучше выводит всевозможные загрязнения и пятна;

стирать тюль с помощью магазинных средств проще и быстрее, чем народными.

Но нужно быть очень аккуратным, выбирая химию, ведь резкий запах может вызвать аллергические реакции. Также тюль категорически запрещено отбеливать средствами с хлором. Наиболее предпочтительным вариантом считается кислородный отбеливатель. В его состав входит перекись водорода. Тюль необходимо замочить в воде с бытовым средством на 20-30 минут. Затем вынуть, прополоскать и вывесить сушиться.

Как стирать тюль, чтобы потом не гладить

Многих хозяек интересует вопрос: как стирать тюль, чтобы потом его не гладить? Ответ найдете в видео:

Отбеливание тюли в зависимости от материала

Как стирать тюль в зависимости от материала? / Фото: pixabay.com

Белый тюль можно получить, если знать, как правильно ее стирать. Здесь очень важно подобрать средство для стирки в зависимости от материала, из которого изготовлено изделие.

Капрон

Как стирать тюль из капрона? Здесь все достаточно просто – можно использовать все народные средства и практически всю химию (кроме порошков с хлором и отбеливающими элементами). Стирать такой тюль рекомендовано в теплой воде (не выше 30 градусов). Также можно использовать стиральную машину, но выставлять "Нежный режим" и не более 400 оборотов. Чтобы быстрее избавиться от желтого цвета, следует замочить капроновую тюль в растворе из соли.

Органза

Нежная и легкая органза стирается только вручную. Можно использовать жидкие моющие средства. Категорически запрещены отбеливатели. Также не стоит такой тюль растягивать, скручивать, тереть. Лучше стирать в теплой воде (до 30 градусов). А чтобы быстро избавиться от желтого или серого цвета, можно использовать хозяйственное мыло. Также отличным вариантом будет использование нашатырного спирта или перекиси водорода.

Вуаль

Стирать такой тюль можно только в теплой воде (до 40 градусов) без использования агрессивных моющих средств. Можно использовать машинную стирку, но тогда загружают изделие только в специальном мешочке или в хлопковой наволочке. Нельзя выкручивать, вываривать.