Как студентам и аспирантам оформить отсрочку от мобилизации: юристы обнародовали алгоритм действий

Форма финансирования обучения (бюджетная или контрактная) не влияет на право на отсрочку. ​

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, но некоторые категории военнообязанных имеют право на отсрочку.

Специалисты юридической компании INSEININ рассказали, как оформить отсрочку студентам и аспирантам.

Аспиранты, которые учатся на дневной или дуальной формах получения образования и получают первое высшее образование, имеют право на отсрочку от мобилизации на весь период обучения. Это касается также студентов бакалавров и магистров, которые продолжают обучение после получения степени бакалавра. Форма финансирования обучения (бюджетная или контрактная) не влияет на право на отсрочку. ​

Однако студенты, получающие второе или третье высшее образование, а также обучающиеся на заочной форме, не имеют права на отсрочку и могут быть призваны на военную службу. ​

С 2025 года право на отсрочку от мобилизации имеют только аспиранты, которые учатся на дневной форме.

Какие документы нужны для получения отсрочки

Для подтверждения права на отсрочку студенты и аспиранты должны предоставить в территориальный центр комплектования (ТЦК) следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

военно-учетный документ (военный билет или временное удостоверение);

справка из учебного заведения об обучении по дневной или дуальной форме с указанием даты завершения обучения.

Отсрочка в "Резерв+" предоставляется автоматически после верификации и подачи электронной заявки на услугу "отсрочка студенту, аспиранту".

Студент аспирант также может самостоятельно подать соответствующие документы в ТЦК для оформления отсрочки. Без официального подтверждения права на отсрочку лицо может быть призвано на военную службу. ​

Напомним, для продления действия оформленной отсрочки больше не нужно посылать новый запрос в приложении "Резерв+", а достаточно только обновить военный документ.

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