Как студентам выехать за границу на учебу во время военного положения: в правительстве дали четкий ответ

Правительство приняло изменения, позволяющие не только девушкам, но и парням становиться участниками программ академической мобильности.

Правительство обновило правила пересечения границы для студентов. Теперь не только девушки, но и парни могут выезжать на обучение по программам академической мобильности. В правительстве рассказали, что изменилось.

Теперь студенты могут даже выезжать за пределы страны для обучения или стажировки. Раньше из-за военного состояния получать знания в университетах за границей могли только девушки. Однако правительство приняло изменения, которые позволяют ребятам также становиться участниками программ академической мобильности.

Чтобы пересечь границу, мужчины должны:

быть в возрасте от 18 до 22 лет;

не подлежать призыву на военную службу во время мобилизации;

стать участником академической мобильности сроком один семестр;

учиться на дневной форме в учреждениях высшего образования государственной или коммунальной формы собственности;

получать образовательную степень бакалавра любой специальности (или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления).

Правительство обновило правила пересечения границы для студентов / Фото: скриншот с видео

Нужно подготовить следующие документы:

э-билет студента;

заверенную копию договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;

военно-справочный документ от Территориального центра комплектования;

справку от учебного заведения о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном вузе.

В справке должны быть отмечены основания сотрудничества, срок учебного семестра за рубежом, отсутствие по результатам двух последних семестров негативных оценок и фактов пересложения зачетов и экзаменов.

Какие документы нужно подготовить / Фото: скриншот с видео

Также требуется подтверждение уровня знания языка преподавания в иностранном учебном заведении.

Напомним, 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 9281 о понижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет. То есть призывной возраст уменьшен до 25 лет.