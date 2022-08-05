Как сушить грибы: в духовке, сушилке, микроволновке и на солнце

Сушка – самый простой способ сохранить вкусовые и питательные свойства грибов. Эти продукты можно хранить длительное время, когда они сушеные, и использовать для приготовления различных блюд. Как сушить грибы в духовке, в сушилке, микроволновке и на солнце — читайте в материале ТСН.ua.

Сушить можно практически все съедобные грибы, однако следует обратить внимание, что некоторые из них после такого процесса могут горчить. Лучше всего для сушки подходят подосиновики, маслята, подберезовики, опята, рыжики, шампиньоны и, конечно же, белые грибы. Можно также сушить лисички, однако опытные грибники предупреждают – иногда появляется горчинка.

А вот грузди, сыроежки, шерстяницы лучше мариновать. Так они лучше сохранят свои вкусовые свойства.

Как правильно сушить грибы?

Для сушки нужно выбирать молодые и упругие грибы, без повреждений.

Перед тем как сушить грибы, их нужно подготовить. Сначала очистите от грязи, но без использования воды. Грибы очень быстро впитывают влагу, которая будет излишней в процессе сушки. Лучше просто обтереть их влажной салфеткой.

Маленькие грибы сушатся полностью, а крупные – разрезаются на пластинки или четвертинки. Здесь очень важно проследить, чтобы все кусочки были примерно одного размера.

Можно ли сушить грибы на солнце

Этот вариант сушки можно назвать самым простым, поскольку он не требует использования ни одной техники. Однако следует понимать, что не все грибы можно сушить на солнце. Рекомендуется использовать такой метод сушки для летнего урожая. Ведь в сентябре-октябре уже слишком много пасмурных дней и грибы просто не высохнут.

Простая инструкция, как сушить грибы на нитке или подносе :

Чтобы сушка проходила быстрее, можете отделить ножку от другой части гриба.

Если вы хотите знать, как сушить грибы на нити, чтобы они хорошо просохли, нужно делать следующее. Кусочки нанизывают так, чтобы они не касались друг друга. Иначе в местах прикосновения грибы плохо просохнут и потом будут гнить.

Можно использовать бумагу или деревянный поднос, но тогда потребуется большая площадь для сушки.

Подготовленные грибы размещают в таком месте, где на них не попадет дождь или пыль. Также обратите внимание, что их должно хорошо прогревать солнцем. А еще важно проветривание.

Когда вы развесили или разложили кусочки, накройте их мелкой сеткой, чтобы на них не садились мухи.

Сколько времени нужно, чтобы грибы высохли на солнце? Достаточно 1-2 дней. Если сушить подольше, они начнут крошиться.

Как сушить грибы в духовке

Как сушить грибы в духовке? / Фото: pixabay.com

Сушка в духовке отличается тем, что в этом случае от вас зависит больше, а потому импровизировать не стоит. Духовка позволяет поддерживать постоянную температуру, но в ней можно пересушить грибы. При какой температуре сушить грибы в духовке? Следует остановиться на температуре в 65-75 градусов. Не забудьте также оставить дверцу духовки приоткрытой, чтобы циркулировал воздух. Последнее можно не производить, если у вас духовка с функцией дополнительного обдува.

Инструкция, как сушить грибы в духовке :

Возьмите железную решетку, которую вы обычно используете для гриля. Разгладите грибы одним слоем и поставьте в духовку.

Установите нужную температуру, при необходимости откройте дверцу.

Помните, что каждые 15-20 минут решетки нужно менять местами, только тогда все грибы все равно хорошо просушатся.

Достаточно сложно сказать, сколько времени сушить грибы в духовке, ведь здесь все зависит от габаритов техники, размера самих грибов, уровня их влажности и т.д. Сушите до того момента, пока они не упадут в размере в несколько раз. А на ощупь кусочки должны быть сухими, а не маслянистыми.

Как сушить грибы в сушилке

В этом случае вы получите самый качественный продукт, ведь техника создана именно для этого. Однако сушку на солнце все же заменить ничто не сможет. Не нужно постоянно следить за температурой, но важно выбрать правильный режим.

Инструкция, которая расскажет, как сушить грибы в сушилке :

Очистите и нарежьте грибы тонкими пластинками. Нет смысла резать слишком тонкими ломтиками небольшие грибочки.

Выложить на каждый ярус в один слой. Выставить температуру 55 градусов.

Подождите 2-6 часов, в зависимости от размера грибов.

Чтобы быть уверенными, что грибы уже готовы, следует время от времени проверять их на глаз. Сушить грибы в сушилке можно любые. Ее лучше использовать, когда уже нет возможности делать это на открытом воздухе.

Как сушить грибы в микроволновке

Этот вариант также имеет право на жизнь, хотя его и используют только тогда, когда нет возможности высушить грибы другим способом. Дело в том, что микроволновка плохо подходит для этих целей.

Как сушить грибы в микроволновке :

Очистить и порезать сырье.

Взять противень или тарелку, которую можно ставить в микроволновку.

Разложить грибы тонким слоем. Выставить мощность 100-180 Вт и "сушить" грибы где-то около 20 минут.

После этого открыть дверцу на 15 минут (выйдет лишняя влага). Закрыть и повторить.

Оптимально повторять 2-3 раза, чтобы грибы полностью высохли. Однако если пластины очень толстые, нужно 4-5 раз.

В некоторых случаях после микроволновки вы можете получить полуфабрикат, который потом все равно нужно досушить на улице.

Как определить, что грибы готовы

Как сушить грибы на солнце? / Фото: pixabay.com

Достаточно сложно определить готовность, потому что здесь важны опыт и практика. В целом, обращайте внимание на следующие вещи: если продукт хорошо изгибается и пружинит – он готов. На ощупь грибы должны быть полностью сухими, сморщенными. Цвет сушеных грибов темно-золотистый, несколько напоминает сухое яблоко.

Как и сколько хранить

В первую очередь, готовую продукцию складывают в картонные ящички или хлопчатобумажные мешочки. Нельзя хранить грибы рядом с другими продуктами, обладающими сильным запахом. Все потому, что грибы его быстро впитают в себя. Также помните, что влажность должна быть низкой (не более 70%), потому что на грибах появится плесень.

Время от времени перебирайте сушеные грибы, чтобы отобрать и выбросить зацветшие или загнившие.

Если все правильно сделать, готовая продукция будет храниться до 36 месяцев. Их можно использовать для приготовления супов, грибной подливки, других блюд.