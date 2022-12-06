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Как сушить вещи зимой в квартире, можно ли для этого пользоваться радиаторами

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
343
Время на прочтение
2 мин
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Как сушить вещи зимой в квартире, можно ли для этого пользоваться радиаторами

Как сушить одежду дома зимой

Как высушить вещи зимой в помещении, можно ли сушить одежду на радиаторах, где лучше делать ето, читайте в материале ТСН.ua

Где сушить одежду в квартире зимой - мы собрали некоторые рекомендации

  • Избегайте сушки в комнатах, где проводите, больше всего времени, чаще всего, это гостиная, спальня. Повышенная влажность может не только привести к появлению плесени и грибка, но и вызовет проблемы со здоровьем. Вместо этого поставьте сушилку в коридоре, на кухне, повесьте ее в ванне.
  • Старайтесь контролировать уровень влажности. Сушка белья повышает его уровень, что может вызвать головную боль, появление разного рода бактерий. Включайте вентиляционную систему в ванной и кухне.
  • Зимой следует стирать в режиме коротких циклов с максимальным отжимом воды. Таким образом вы не только снизите время сушки вещей, но и сэкономите на электроэнергии. Но, чтобы не навредить вещам, проверяйте, какая стирка и сушка разрешена на этикетках вещей.
  • Если есть такая возможность, сушите вещи у окна, чтобы на сушилку попадало солнце.
  • Если в помещении нет возможности сушить вещи и приходится делать это на улице или на холодном балконе, добавьте к полосканию соли, которая спасет вещи от замерзания.

Почему лучше не сушить вещи на батареях, хоть мы к этому привыкли

  • Сушка на батареях резко увеличивает влажность воздуха.
  • Усиленная влажность ведет к плохому самочувствию и ухудшению здоровья, особенно если таким образом сушат вещи постоянно и всю зиму.
  • Сушка одежды может привести к ее деформации. Если сушить на батареях вещи из тонких и тонких тканей, трикотажа, они испортятся, а шерстяные и полушерстяные вещи могут "сесть".

Лучшим вариантом будет - сушить вещи возле радиаторов или досушивать их на батареях.

Если нужно быстро высушить одежду зимой, можно воспользоваться феном, вентилятором.

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Дата публикации
Просмотры
343
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