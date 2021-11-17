Как сварить вкусный рис правильно: основные секреты приготовления

Блюда из риса обязательно присутствуют на каждом столе. Эта вкусная и полезная крупа подходит для приготовления гарниров, закусок, салатов. Но чтобы полностью насладиться ее непревзойденным вкусом, нужно знать, как и сколько варить рис. Рассказываем, как правильно приготовить рис так, чтобы он получился рассыпчатым, вкусным и полезным. Как варить длиннозернистый, круглый, бурый и дикий рис? Как варить рис в мультиварке.

Основа всего: подготовка

Если вас интересует вопрос, как варить рис, чтобы он рассыпался, важно понять: прежде всего крупу необходимо правильно подготовить. Для этого ее промывают под проточной водой. Так вы сможете снизить количество крахмала, который и является причиной дополнительной клейкости готового блюда. Сколько нужно промывать зерна? Пока вода не станет прозрачной, а именно около 5-7 раз. Чтобы упростить этот процесс, используйте сито.

Рассказывая о том, как сварить рассыпчатый рис, стоит упомянуть об одном интересном секрете. Чтобы крупа сварилась в два раза быстрее, перед приготовлением можно замочить ее в чистой воде, оставив на 40-60 минут. В этом случае во время варки нужно наливать меньший объем жидкости, чтобы готовая каша не стала слишком вязкой.

Готовя, нужно также обращать внимание на то, зачем вам нужна эта крупа. К примеру, если вы готовите ризотто или хотите знать, как варить рис для суши, то в этих случаях блюдо должно получиться более клейким. Поэтому перед приготовлением не следует слишком долго промывать крупу. Достаточно и 1-2 раз.

Посуда, чтобы варить рис

Не менее важную роль в приготовлении рассыпчатого риса играет правильно подобранная посуда. Главное здесь – наличие крышки. Ведь доваривать эту крупу рекомендовано в полностью закрытой емкости. Чтобы температура внутри равномерно распределялась, возьмите кастрюлю, большую сковороду или сотейник с толстым дном. Если нужно варить рис на плов, тогда следует выбрать котел.

Прекрасным вариантом для того, чтобы приготовить рассыпчатый рис, является мультиварка-скороварка или пароварка. Эти современные устройства изменили наше понимание того, как готовится рис, и помогают сохранить все его ценные свойства.

Как варить рис в мультиварке-скороварке? Прежде всего нужно выбрать правильный вид крупы. В этом случае лучше всего подойдет пропаренный или длиннозернистый рис. Сначала нужно крупу промыть. Так у вас точно получится рассыпчатый рис в мультиварке. Пропорции воды – еще один немаловажный момент. На два стакана риса вам понадобится 4 стакана жидкости. Не забудьте сразу добавить соль, излюбленные специи и небольшой кусочек сливочного масла. Для приготовления рекомендуется использовать режим “Плов”.

Как варить рис: сколько воды нужно

Как варить рис: сколько воды нужно / Pexels

Не каждая хозяйка знает, как правильно варить рис, чтобы получить рассыпчатое и вкусное блюдо. Традиционно пропорции таковы: на 1 стакан риса берется 2 стакана воды. Но не все так однозначно, ведь нужно обращать внимание еще и на вид крупы. Поэтому, если вы задаетесь вопросом, как варить рис, пропорции для разных его сортов должны быть следующими:

пропаренный – 1 стакан зерен на 2 жидкости;

длиннозернистый – на 1 стакан крупы требуется от 1,5 до 2 стаканов воды;

дикий — для 1 стакана риса нужно 3 стакана жидкости;

коричневый – чтобы сварить 1 стакан риса потребуется от 2,5 до 3 стаканов воды;

круглозернистый – такие же пропорции, как у для коричневого;

как варить рис басмати – для одного стакана крупы до 1,5 стакана воды;

как сварить рассыпчатый рис жасмин – на 1 стакан зерен нужно 1,5-1,7 жидкости.

Часто хозяйки интересуются, как варится жидкая рисовая каша на молоке. Для этого необходимо увеличить количество воды до 6 стаканов. А, например, если вам нужно узнать, как варить рис на суши, который должен быть достаточно вязким, то на одну часть зерен нужно брать не менее 4 стаканов воды.

Сколько варится рис в зависимости от сорта

Вопрос о том, сколько нужно варить рис, чтобы он получился рассыпчатым и вкусным, интересует каждого. Здесь все зависит от выбранного вида крупы:

длинный или белый круглый нужно варить около 20 минут;

коричневый или бурый варится 30-40 минут;

дикий следует варить не менее 60 минут;

а пропаренному рису хватит и 20-30 минут.

Рассказывая, сколько варить рис, следует обязательно подчеркнуть, что соблюдение пропорций зерен с водой, а также правильного времени приготовления, оказывают непосредственное влияние на вкус готового блюда. Если забыть об этих параметрах, можно получить недоваренный или переваренный рис, а иногда даже непригодную для потребления подгоревшую крупу.

Не менее важным фактором, влияющим на то, сколько варить рис, является выбранная посуда. Если вы используете кастрюлю, обычный белый рис будет готовиться в ней около 20 минут, а вот в сковороде будет готов уже через 15. Если варить рис в мультиварке, время приготовления будет не менее получаса.

Как приготовить рис: два способа

Как приготовить рис / Pexels

Способов варки риса много. ТСН.ua решил рассказать о двух, наиболее популярных среди хозяек.

Традиционный

Этот способ отлично подходит для длиннозернистого или круглого сортов и если потом вы собираетесь использовать рис в качестве гарнира. Чтобы приготовить три порции на семью вам понадобится:

1 стакан риса;

1,5 стакана воды;

соль и сливочное масло.

Сначала в емкость наливают воду и доводят ее до кипения. Крупу обязательно промывают под проточной водой, пока она не станет прозрачной. Когда вода закипит, ее нужно посолить и добавить в кастрюлю рис. Затем следует убавить огонь, накрыть емкость крышкой и подождать до полного испарения жидкости (около 20 минут). После этого нужно выключить плиту и оставить готовое блюдо под крышкой на 10 минут. Не забудьте приправить кашу сливочным маслом.

Чтобы рис получился рассыпчатым, открывать крышку и перемешивать крупу во время приготовления не рекомендуется. Как варить пропаренный рис? После того как вода выкипит, можно не оставлять кашу под крышкой. Этот способ подойдет и для бурого риса. Но время приготовления будет длиннее — до 35 минут.

Обжарка на масле

Этот способ можно использовать с любым сортом риса, но вкуснее получаются жасмин и басмати. Само масло делает блюдо очень рассыпчатым. Нужно взять стакан риса, 1,5 стакана воды, сливочное или оливковое масло. Процесс того, как варить вкусный рис с предварительным его обжариванием, выглядит так:

зерна тщательно промываются;

в чайнике или кастрюле нужно вскипятить воду;

в сковороде с толстым дном разогревается масло или масло, туда добавляется промытый рис (его можно сразу посолить);

крупа обжаривается 2 минуты – не забывайте постоянно перемешивать;

доливается кипяток, сковорода накрывается крышкой;

сколько времени варить обжаренный рис зависит от сорта, но не менее 20 минут (смотрите, чтобы он полностью впитался в зерна);

дайте каше настояться примерно 10 минут.

Как варить рис рассыпчатый: полезные советы

Пожалуй, у каждой хозяйки есть свои секреты приготовления рассыпчатого риса. Независимо от того, какой вид крупы вы используете, есть некоторые советы, которые помогут приготовить вкусное блюдо:

именно длиннозернистый сорт считается наиболее популярным для приготовления рассыпчатой ​​каши;

если вы хотите сварить насыщенный гарнир, следует добавить на этапе готовки или после его завершения специи (чаще всего шафран, гвоздика, кардамон, карри, корица);

перемешивать рис в процессе варки не рекомендуется;

готовить кашу нужно только на маленьком огне, иначе жидкость быстро улетучивается, а зерна остаются недоваренными;

если добавить в емкость столовую ложку подсолнечного масла, можно приготовить вкусный рис для салатов.