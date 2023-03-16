Как ТЦК и СП проверяют ведение военного учета на предприятиях

Из-за полномасштабного вторжения России военное положение и мобилизация в Украине продолжаются. В этот период компании должны вести военный учет. Как его проверяют – читайте в материале ТСН.ua.

По словам юриста адвокатского объединения T&T Partners Владислава Юрчака, все предприятия будут проверять на предмет ведения военного учета в соответствии с постановлением Кабмина №1487. Задача эта была возложена на СП и ТЦК.

Порядок проведения проверок

Руководители предприятий будут предупреждены о начале проверки по учету не позднее 10 дней до этого. Будут проверять следующее:

трудовая дисциплина при принятии на работу и увольнении и соответствие информирования СП и ТЦК;

наличие ответственных за военный учет и принадлежность ведения ими военного учета;

организация, состояние и результаты сверки учетных данных по ТЦК и СП;

состояние обеспечения оповещения и прибытия призывников, военнообязанных и резервистов в соответствующие СП или ТЦК;

организация и состояние бронирования военнообязанных, работающих на этом предприятии;

состояние доведения до призывников, резервистов и военнообязанных Правил военного учета под личную подпись и контроль за их исполнением;

организация и результаты устранения недостатков, которые могли быть обнаружены при проведении предварительных проверок состояния военного учета.

Напомним, что нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке, мобилизации предполагают наложение административного штрафа на должностных лиц. Размер штрафа зависит от уровня нарушения и может составлять от 3400 до 8500 гривен.

Читайте также: