Как теперь будут проверять военнообязанных на границе: спикер Госпогранслужбы дал ответ

По словам Андрея Демченко, сейчас всю информацию можно проверить онлайн через реестр Оберег.

Реестр "Оберіг" позволяет пограничникам выявлять подлог документов ТЦК и СП.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Госпогранслужба вместе с Минобороны наладили обмен информацией между базой данных ГПСУ и Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов. Ранее пограничникам, чтобы подтвердить действительность документов для выезда за границу, приходилось контактировать с представителями ТЦК и СП. Сейчас эту информацию можно проверить через реестр "Оберіг", – объяснил Демченко.

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Спикер Госпогранслужбы добавил, что за последние три недели пограничники помешали 230 попыткам незаконного пересечения с использованием поддельных документов, в том числе благодаря реестру "Оберіг".

Напомним, начальник Кременчугского РТЦК Мирослав Волков объяснил, мобилизуют ли сейчас ограниченно пригодных и куда их отправят служить.

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