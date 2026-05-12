Оккупанты в ночь на 12 мая в одностороннем порядке прекратили трехдневный период частичной тишины. Враг совершил одну из самых масштабных атак за последнее время, применив более 200 ударных беспилотников и десятки управляемых авиабомб. Под ударом оказались жилые кварталы, объекты железнодорожной и энергетической инфраструктуры во многих регионах Украины.

ТСН.ua собрал все подробности.

Массированный террор подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

«Россия сама выбрала закончить частичную тишину, сохранявшуюся несколько дней. За эту ночь выпустили по Украине более 200 ударных дронов. Вновь пошли авиабомбы на фронте — более 80, зафиксировано более 30 авиационных ударов», — подчеркнул глава государства.

Ночной террор столицы и Киевщины

После паузы враг снова направил дроны-камикадзе в Киев. В полиции сообщили, что в Оболонском районе столицы обломки вражеского БпЛА упали на крышу 16-этажного дома, вызвав пожар. К счастью, жителям удалось погасить пламя своими силами, пострадавших нет.

В Киевской области ситуация оказалась более сложной. Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил о попадании в Фастовском районе.

«В результате вражеской атаки поврежден детский сад — произошел пожар кровли. В четырехэтажном жилом доме рядом выбиты окна. Также повреждены два частных дома», — отметил Калашник в Telegram, заверив, что все пострадавшие получат необходимую помощь для восстановления жилья.

Смертельные удары по Днепропетровщине и железной дороге

Массированные обстрелы подверглась Днепропетровская область. Глава ОВА Александр Ганжа сообщил, что в течение суток враг более 20 раз атаковал пять районов области. В Синельниковском районе в результате попадания в частный сектор погиб мужчина, еще одна женщина получила ранения.

Также целью неприятеля стала железнодорожная инфраструктура. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, обломками был травмирован машинист железной дороги.

«Машинист травмирован, когда тот направлялся к укрытию. Пока ему оказывается необходимая помощь. В результате попаданий БПЛА повреждены локомотивы и подвижной состав», — заявил Кулеба.

Всего в Павлограде изуродовано девятиэтажка и автомобили, пострадали двое мужчин.

Атака на энергосистему и гибель энергетиков

Министерство энергетики Украины сообщило о трагических последствиях обстрелов в Донецкой области. Во время выполнения служебных обязанностей в результате вражеской атаки погибли двое работников энергетической отрасли.

Утром оккупанты также нанесли удар по энергетической инфраструктуре Николаевщины. По словам главы ОВА Виталия Кима, из-за атаки «Шахедами» зафиксировано обесточивание ряда населенных пунктов.

В Минэнерго уточнили, что из-за боевых действий без света временно остаются потребители в пяти областях: Донецкой, Николаевской, Сумской, Черниговской и Харьковской. Ситуацию усложняет непогода на западе страны — в Закарпатье потребители обесточены из-за стихии.

«Действовать зеркально»: как отреагировал на атаку Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не оставит без ответа очередной акт террора. Он подчеркнул, что международное сообщество должно усилить санкционное давление на агрессора.

«Мы говорили о том, что будем действовать зеркально в ответ на все российские шаги. Россия должна закончить эту войну, и именно она должна шагнуть к реальному, длительному прекращению огня», — заявил Зеленский.

По всей стране продолжаются работы по ликвидации последствий атаки. ПВО работала в Днепровской, Житомирской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областях. Сигналы тревоги продолжают раздаваться в западных регионах, в частности в Хмельнитчине и Винницкой области, где также зафиксировано движение вражеских беспилотников.

