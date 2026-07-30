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В Белом доме закрытые для прессы переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского во вторник, 28 июля, назвали «положительными и продуктивными». Украинский президент назвал встречу с американским коллегой «хорошей», где обсуждались лицензии на производство ракет-перехватчиков для «петриотов» и активизация дипломатического процесса. В частности, по всей видимости, при участии России, чтобы заставить Путина начать реальные переговоры о завершении войны.

О предоставлении Украине лицензий на производство ракет к системам ПВО Patriot, напомним, стало известно после встречи Зеленского с Трампом на саммите НАТО в Анкаре в начале июля. Правда, по словам журналиста Die Welt Кристофа Ваннера, компания Boeing, отвечающая за производство головки самонаведения ракеты, не готова передавать лицензию на их производство третьим странам. Администрация Трампа вообще молчит по этому поводу, как и компания-производитель Lockheed Martin.

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Польша, как известно, предложила США создать совместное с Украиной производство петриотов с его размещением на польской территории. К тому же, массированная воздушная атака России в ночь на четверг, 30 июля, наглядно продемонстрировала, что антибаллистика крайне нужна не только Украине. Недалеко от польского Люблина упала российская ракета Х-101. Как заявил премьер Польши Дональд Туск, нет оснований полагать, что целью была именно Польша. Но также ошибочно было бы считать, что это не повторится.

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Так что на самом деле показала «хорошая» встреча Зеленского с Трампом? Действительно ли действующая американская администрация изменила свой подход к Украине? Какие шаги США могут изменить расчеты Путина? Читайте в материале ТСН.ua.

Адские санкции: Сенат шагнул вперед

Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом попросил об экстренном зимнем пакете из 300 петриотов, чтобы было чем сбивать российскую баллистику. В интервью изданию Axios украинский президент подчеркнул, что без ракет-перехватчиков к системам Patriot Россия может уничтожить украинские электростанции и оставить миллионы людей без отопления, повлекшие гуманитарный кризис.

Трамп пообещал, что попытается помочь. В то же время президент США дал понять, что сделать это будет сложно из-за войны на Ближнем Востоке, которая длится с конца февраля, где американским военным и их союзникам также крайне нужны «петриоты». Соединенные Штаты не могут ни выиграть, ни окончить эту войну. А с ограниченным производством ракет к системам Patriot Украина будет входить в зиму, очевидно, с острым дефицитом антибаллистики.

«Этот российский террор снова доказывает: защита от российской ракетной угрозы является важнейшей задачей для сохранения жизней наших людей. И это задача, которая не может быть только украинской, только одной страны. Все партнеры знают, как и чем могут помочь», — отметил Владимир Зеленский после российской атаки в ночь на четверг, 30 июля.

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Как раз во время визита украинского президента в США Сенат процедурным голосованием открыл дорогу к рассмотрению законопроекта об «адских санкциях» против России и друзей Путина. Это произошло сразу после встречи более 60 сенаторов с Владимиром Зеленским. ТСН.ua уже писал, что это законопроект авторства покойного сенатора-республиканца Линдси Грэма и других сенаторов как из Республиканской, так и Демократической партии.

Накануне внезапной смерти Грэм был с визитом в Киеве, где в частности заявил, что авторы законопроекта пришли к соглашению с Белым домом, поэтому он скоро станет законом. Грэм добавил, что документ предусматривает предоставление президенту США полномочий вводить тарифы и санкции против стран, покупающих российские энергоносители, подпитывая таким образом войну против Украины. В частности, согласованная с администрацией Трампа обновленная редакция законопроекта предусматривает возможность введения 100% экспортных пошлин в отношении стран, покупающих российские энергоносители.

Больше российской нефти покупают Китай, Индия, Турция, Венгрия и Словакия. Итого за первое полугодие 2026 года они импортировали нефти на около $52 млрд. России этого хватает более чем на 4 месяца ведения войны. Также за эти деньги Украина могла бы обеспечить себя более 10 тыс. ракет-перехватчиков к системам Patriot. Что касается покупателей российского газа, то это Китай, Япония, Франция, Бельгия и Испания. Итого за первые шесть месяцев 2026 года они импортировали газа из России на $18 млрд, что эквивалентно стоимости примерно 3600 ракет-перехватчиков к Patriot.

Принятие законопроекта об «адских санкциях» против России и друзей Путина станет первым случаем согласия Конгресса на применение масштабных импортных пошлин против третьих стран в качестве санкционного принуждения. Правда, следует также помнить, что прошлогодняя попытка Трампа развязать торговые войны почти со всеми странами успеха не принесла. Особенно с Китаем. Однако в администрации Трампа уверены, что принятие законопроекта, который предоставит Трампу исключительное право наказывать Россию и ее друзей, станет важным рычагом влияния на переговорах с Путиным.

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Выборы в Конгресс: Трамп изменил отношение к Украине

В ходе посещения места падения российской ракеты Х-101 в Люблинском воеводстве, Дональд Туск заявил, что «следующие 100 дней могут решить судьбу этой войны, и шансы на это — 50 на 50». В конце июня канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к России с четким посланием: «Пора начать переговоры, заморозить линию фронта и прекратить убийства».

Многие европейские и украинские политики и чиновники считают, что дорогу к началу реальных переговоров с Россией по прекращению войны могут открыть промежуточные выборы в Конгресс США. Напомним, что в начале ноября американцы будут переизбирать треть Сената и всю Палату представителей. Так что Трамп может быть заинтересован в возобновлении попыток выступить в роли посредника и медиатора между Украиной и Россией. Тем более что сейчас украинские дальнобойные санкции хорошо работают на побуждение Кремля к началу таких переговоров.

По информации Financial Times, после визита Владимира Зеленского в Вашингтон на этой неделе и встречи с Дональдом Трампом, спецпосланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер впервые согласились приехать в Киев в рамках усилий по прекращению войны. Это может произойти во второй половине августа во время мероприятий к 35-летию независимости Украины. Правда, в другой своей статье издание, ссылаясь на источники в Москве, отмечает, что из-за стремления Путина достичь максималистских целей Россия, вероятно, не будет участвовать в содержательных переговорах как минимум до февраля следующего года.

Как сообщила The Wall Street Journal, в течение последних недель Трамп начал увлекаться украинским производством БПЛА — способностью Киева защищаться от вражеских дронов, которым также противостоят и США в войне с Ираном. Как отметил один из высокопоставленных чиновников американской администрации, Трамп любит победителей. Эксперты добавляют, что Трамп все больше разочаровывается в Путине. В качестве примера приводят факт отсутствия телефонного разговора между президентом США и главой Кремля, который должен был состояться еще в начале июля, сразу после саммита НАТО в Анкаре.

Вместе с этим, аналитики напоминают и заявление Трампа о покойном сенаторе Греме: «Скажу вам честно: не было такой войны, которая бы ему не нравилась». К тому же, социологические опросы в США доказывают, что для американского избирателя внешняя политика уступает внутреннему вопросу — инфляции, ценам на горючее, аренде жилья и т.д. Вместе с тем, по вопросам международной политики, война США против Ирана имеет значительно большее влияние на электоральные настроения в США, чем война России против Украины.

Дата публикации 16:20, 30.07.26 Количество просмотров 11 Все о массированной атаке: Россия убила целую семью на Криворожье, во Львове разбиты дома

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