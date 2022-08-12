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Как тренируется терроборона севера Украины: в Командовании ООС рассказали и показали фото

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Фото: Командование Объединенных сил ВСУ / ©
Фото: Командование Объединенных сил ВСУ / ©
Фото: Командование Объединенных сил ВСУ / ©
Фото: Командование Объединенных сил ВСУ / ©

В районе ответственности Командования Объединенных сил ВСУ продолжается боевая подготовка подразделений Сил территориальной обороны, выполняющих задачи на Северном направлении.

В частности, для психологической стойкости и готовности военных действовать в разных условиях и видах боя отрабатывается обкатка бронетехникой.

Об этом сообщили в Командовании Объединенных Сил.

Так, во время тренировок военные короткими перебежками прячутся в окоп, пропускают над собой боевую машину, а затем поражают ручной кумулятивной гранатой силовой отсек танка. Далее – очередью из автомата бойцы уничтожают экипаж бронемашины.

"Проходя обкатку танком, у военнослужащих закаляется выдержка, растет самоконтроль и дисциплинированность. Кроме этого, у них формируется незаурядная уверенность в собственных силах и оружии", — объяснил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев.

Кроме того, во время тренировок украинские защитники также учатся тактической медицине, работать с картами, получают навыки по огневой и инженерной подготовке.

"Такие учения очень важны, ведь они способствуют не только получению новых умений, но и повышению обороноспособности и сплоченности личного состава", – отметил Наев.

Напомним, разведка США узнала, что россияне уже учатся управлять иранскими беспилотниками.

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