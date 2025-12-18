Как Церковь относится к однополым парам: известный священник Филюк объяснил

Священник-блогер Филюк сделал резкое заявление о ЛГБТ: «овцы, портящие стадо»

Известный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины объяснил, как Церковь относится к проблемам гендерной идентичности и правам ЛГБТ-сообщества.

Об этом он сказал в своем Instagram.

Филюк откровенно признал, что Церковь и он лично негативно относятся к однополым бракам.

«Церковь и слово Божие черное называет черным. И потому однополые отношения не благословляются, потому что это грех и мерзость в очах Божьих. Церковь не изменит своего мнения. Кто-то говорит где-то там в Риме или где. Мы за Рим не отвечаем. У нас есть Слово Божие. И в слове Божием написано, что нельзя спать мужчине с мужем, как он спит с женщиной, и женщине с женщиной. Грех есть грех. И точка. Аминь. Заплата за грех ꟷ смерть. Смерть физическая пришла из-за греха и смерть духовная. Кто-то будет говорить: любовь, все такое… Да, любим, миримся. Любим всех… Не будем враждовать! Но грех остается грехом», — заявил священник.

Именно поэтому Церковь не благословляет однополые отношения, отмечает Филюк.

«Кто-то говорит: „А там где-то, там, еще там…“ Всякое есть. И в стадах есть овечки, которые есть вредные и псуют целое стадо. И всюду есть, и в церкви есть. По-разному бывает. Поэтому мы с вами держимся Слова Божия. И греховное называется грехом. И не сворачиваем с пути праведного, а чтим семейные ценности», — призвал священник.

