Как у наших предков: способ приготовления обрядного коржа "Калита"

"Калита" на Андрея — особый корж, который традиционно наши предки пекли в ночь на 13 декабря. С ним связан интересный обряд. Читайте в материале ТСН.ua о "калите" и как ее приготовить.

В ночь на 13 декабря перед праздником Андрея Первозванного наши предки устраивали Андреевские вечерницы. Традиции сложились еще в дохристианские времена. На вечерницы собирались парни и девушки, развлекались, смеялись, рассказывали интересные рассказы и пекли "Калиту".

Что такое "Калита" на Андрея

"Калита" — ритуальный корж, а также веселая игра, которая с ним связана. Замешивали тесто девушки поочередно (от старшей до младшей), прибавляя к нему любисток. Украшали корж орехами, изюмом, сушеными вишнями, смазывали медом. "Калита" имела форму круга, который символизировал Солнце. Внутри обязательно делали кольцо, туда продевали красную стричку, а затем подвешивали в комнате.

Возле "калить" ставили часового — шутливого молодого человека, который мешал шутками и другими действиями ребятам откусить кусочек от коржа. Называли часового "Господин Калитинский". Если парень не смог откусить от "Калиты" и засмеялся, его вымазывали в саже.

Как готовить традиционную "Калиту"

Ингредиенты:

400 г пшеничной муки высшего сорта;

1 яйцо;

50 г сливочного масла;

150 мл молока;

75 г сахара;

2 г соли;

1 чайная ложка соды;

уксус для тушения соды;

1/2 чайной ложки корицы молотой;

ванилин по желанию;

50 г изюма;

50 г мака;

1 стакан орехов;

сухофрукты по желанию.

Для украшения вам также понадобятся орехи, мак, 50 г меда.

Способ приготовления:

Маковые зерна и сухофрукты несколько раз промываются. Заливается чистой водой и ставится на огонь. Смесь нужно довести до кипения, затем проварить 10-15 мин на маленьком огне. Откинуть на дуршлаг, чтобы стекла жидкость. Изюм и другие сухофрукты порезать, залить горячей водой на 15 минут, затем выложить на бумажное полотенце, чтобы они просохли. Орехи порубить ножом. Все ингредиенты перемешать с маком и сухофруктами, добавить орехи. Тщательно перемешать. Тесто должно получиться клейким. Разогреть духовку до 180 градусов по Цельсию. Противень смазывается маслом, сформировать руками круг из теста. С помощью стакана вырезать внутри дырку, за которую потом калита будет подвешиваться. Украсить будущую выпечку орехами, маком. Выпекать 30-35 минут до готовности. Корж должен стать золотисто-коричневым.

Когда калита готова, ее нужно достать из духовки и щедро смазать медом. Смазывают только горячую выпечку! Выложить на тарелку до полного охлаждения. После чего – можете смаковать!

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