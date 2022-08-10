"Как у себя дома жили": россиянка расплакалась из-за вынужденного переселения из Крыма (видео)

Россиянка расплакалась из-за вынужденного переселения из оккупированного Крыма после взрывов 9 августа. Женщина в слезах рассказала, как не хочет ехать из Алушты в Россию.

Видео ее истерики опубликовали в Сети.

"Вообще не хочу ехать из Крыма, из Алушты. Как здесь классно вообще. Я привыкла, здесь как у себя дома жили, настолько все душевно, по домашнему", — сказала россиянка, выезжая с оккупированной территории.

Напомним, взрывы во временно оккупированном Крыму вызвали серьезную панику среди россиян на полуострове, что спровоцировало их активный выезд оттуда. Несмотря на то, что в течение всего периода оккупации отслеживается очень серьезный спад интереса к туристической зоне Крыма, после взрыва 9 августа появились пробки на выездах из Новофедоровки, Новомихайловки и Сак. Также они были на участке трассы Евпатория-Симферополь.

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