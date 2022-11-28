Как уберечь комнатные цветы от кота: простые и действенные советы

Кошки часто проявляют неравнодушие к комнатным растениям. Они могут грызть листики, играть соцветиями или даже выкапывать землю из вазонов. И тогда у хозяев возникает вопрос – как уберечь цветы от кота? Читайте разные способы в материале ТСН.ua.

Поможет пульверизатор и вода

Это "классическая" техника, используемая для тренировки кошек. Следует постоянно держать под руками пульверизатор, наполненный водой, чтобы можно было воспользоваться им сразу, когда кот направится к горшкам с цветами. Со временем у питомца разовьется страх перед неизбежной карой, а потому он перестанет играть с растениями.

Это довольно простой метод, однако он правильно сработает только тогда, когда человек большинство своего времени проводит дома. Ведь нужно использовать пульверизатор каждый раз, когда кошка грызет цветы. В противном случае кот может проявить хитрость и играть с вазонами тогда, когда никого нет в доме.

Репеллент с сильным неприятным запахом

Много разных запахов не нравится кошкам. Поэтому их можно использовать, чтобы отучить своего любимца подходить к горшкам с цветами. Специальные репелленты продаются в ветеринарных магазинах, однако их можно сделать самостоятельно. Например, если смешать воду и мыло с сильным запахом (цитрусовое, лавандовое) или растворить в жидкости давленый чеснок, затем побрызгать возле вазонов смесью.

Если вам не подошел этот способ, можно посыпать растения маленьким количеством острого перца чили. Эффект будет, но этот вариант очень рискован. Животное может получить острые ожоги глаз и носа. Поэтому следует быть очень осторожными.

Камни в горшках

Если кошка любит выгребать рыхлую почву, помешать копанию можно, если выложить слой достаточно большой гальки или камней. Слишком плотно их утрамбовывать не нужно, ведь нужно, чтобы вода просачивалась в землю.

Существуют и другие варианты, кроме камней: использование шишек, битой керамики, ракушек. Некоторые хозяева, чтобы уберечь цветы от кота, вонзают в землю зубочистки или шпажки. Метод достаточно эффективен, хотя и не выглядит эстетично.

Переставьте растения в доме

Если кошка все равно продолжает занимать комнатные растения, можно перенести их в другую комнату или на лоджию, а затем закрыть доступ туда коту. Хорошая идея – пересадка цветов в подвесные горшки, которые следует подвешивать подальше от предметов мебели. Если вазоны будут вне досягаемости кошки, она перестанет ими интересоваться.

Неприятная обстановка или дополнительные преграды

Страх – еще один хороший фактор, который может стимулировать кошку не подходить к горшкам. Если по дороге к цветам ее будут ждать преграды, неприятные звуки, они скоро станут ей неинтересными. Лучше всего такой метод работает с растениями, стоящими на полке или столе, где у вас есть дополнительное пространство. Разместите там на время тарелки, изготовленные из фольги. Они будут создавать дополнительный шум, когда кошка на них наступит или захочет сбросить.

Похожая идея, которая тоже не понравится вашей кошке, заключается в создании липкой поверхности. Проложите между растениями двустороннюю клейкую ленту. А еще можно приобрести в магазине специальные решетки для вазонов. Их размещают по всему периметру горшка.

Купите кошке удобный лоток

Иногда кошки используют вазоны в качестве туалета, если им не подходит лоток. Стоит проверить, подходит ли он вашей кошке по размерам, комфортен ли наполнитель, или место, где стоит лоток, безопасно для животного. Все эти факторы очень важны.

Кошке нужны личные растения

Кошек можно отвлечь от других цветов, если предоставить им доступ к своим растениям. Эти домашние животные очень любят кошачью мяту, поэтому стоит обратить внимание именно на этот вариант. Также в магазине можно приобрести семена и высеять пшеницу. Когда она взойдет, то свежая зелень точно заинтересует любимца.