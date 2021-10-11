Как уберечь метательное здоровья: простые правила информационной гигиены от Минздрава

Заботьтесь о своем психическом здоровье, потому что это важный аспект жизни.

Постоянное информационное напряжение ведет к нарушению психологического благополучия, бессоннице, повышенном артериальном давлении, подавленном состоянии, депрессивных и тревожных расстройствах.

Об этом информирует Telegram канал МОЗ Украины.

Попробуйте придерживаться простых правил информационной гигиены:

Только доверенные источники.

Из-за склонности беспрекословно доверять родным и друзьям мы часто ослабляем критическое мышление и можем становиться жертвами дезинформации. Не теряйте бдительности только потому, что новость поступила от друга. Старайтесь проверять первоисточники.

Будьте критичными к новостям, которые быстро распространяются

Дезинформация распространяется значительно быстрее, чем правда и охватывает большую аудиторию. Это не значит, что быстро распространяющаяся новость является дезинформацией только потому, что она стремительно распространяется, однако это, безусловно, повод дважды подумать, прежде чем делиться ею и беспрекословно поверить.

Учитывайте стилистику написания новости

Громкие заголовки и слова, которые вызывают сильные эмоции (такие, как гнев и тревога), помогают новости распространяться быстрее и лучше, чем умеренный, нейтральный текст. В сообщениях, содержащих дезинформацию, часто используются именно такие слова, которые могут изменять эмоции. Не стоит эмоционально воспринимать и реагировать на информационные события.

Воздержитесь от распространения информации, если прочитали только заголовок

Одного прочтения ложного утверждения достаточно, чтобы позже принять его как истинное (эффект иллюзии правды). Старайтесь изучить новость или событие, которое вас заинтересовало из разных источников. Распространяйте только правдивую и доказанную информацию. Стоит помнить: мы не можем полностью отгородиться от негативных новостей или искаженной информации, однако предупредить медианасилие, можно — потребляя правдивую, доказательную и реальную информацию.



"Заботьтесь о своем психическом здоровье, потому что это важный аспект жизни, который влияет на самочувствие в целом", — отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось, что коронавирус влияние на ментальное здоровье населения.

Читайте также:

Как восстановить психическое здоровье после коронавируса

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку