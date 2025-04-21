Демографическая ситуация в Украине плохая / © Associated Press

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Для того чтобы население Украины не сокращалось, в идеале 100 женщин репродуктивного возраста от 15 до 49 лет должны рожать 210-220 детей.

Об этом изданию «РБК-Украина» рассказал заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.

В среднем в ЕС, по его словам, 100 женщин рожают 150-160 детей.

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«Лучшая демографическая ситуация во Франции, где благодаря пронаталистической политике государства рождаемость составляет 170-180 детей на 100 женщин», — сказал он.

Александр Гладун отметил, что в 2019 году 100 женщин рожали 123 ребенка, что даже вдвое меньше, чем нужно. В 2021 году, когда коронавирусная инфекция сильно повлияла на ситуацию, на 100 женщин было 116 детей. Пока эксперты считают, что 100 женщин рождает 95-100 детей. И это еще не самый плохой показатель, поскольку в Южной Корее на такое же количество женщин приходится 72 ребенка.

Напомним, к 2100 году в Европе прогнозируют сокращение населения. В Украине ожидается такое сокращение до 61%. Об этом пишет Visual Capitalist со ссылкой на данные ООН.

Рождаемость в Украине снижается катастрофическими темпами. За время Великой войны, по разным оценкам, из Украины выехало около 2 млн детей.