Как уберечь собаку от клещей и что делать, если паразит таки присосался: действенные советы

С приходом тепла для пушистых любимцев не только наступает пора длительных прогулок по паркам и лесам, но и увеличиваются риски встречи с паразитами. Как известно, укус клеща очень опасен для собак. К сожалению, нередко такие случаи заканчиваются летально.

Как уберечь собаку от клещей и что делать, если клещ таки присосался — рассказываем дальше.

Клещ

Профилактика увеличивает шансы на спасение любимца

Безусловно, главным ключом к безопасности собаки является регулярная профилактика. Специалисты советуют обратить внимание на:

таблетки — следует давать регулярно и рассчитывать дозировку в соответствии с массой тела;

капли — наносятся на холку примерно раз в две недели;

специальный шампунь — его не следует применять за 2-3 дня до и после использования отпугивающих жидкостей;

защитный спрей — старайтесь обработать собаку так, чтобы он не попадал в дыхательные пути;

ошейники — речь идет о тех, которые насыщены отталкивающими паразитов компонентами;

одежда на прогулки — лучше выбрать комбинезон;

вакцинация — следует проводить в специализированных ветеринарных клиниках или самостоятельно на дому.

Важно всегда проверять собаку после прогулки. Чаще клещи могут "цепляться" на холку, бедра или же уши. Предупредить укус можно, если успеть зафиксировать паразита на уровне верхнего слоя шерсти.

Если же случилось так, что вашего любимца укусил клещ, прежде всего, не следует паниковать. Вы можете самостоятельно удалить паразита. Так, следует всегда иметь под рукой перчатки, пинцет и средство для обеззараживания. Возьмите участок кожи, на котором сосредоточен клещ, осторожно вытяните его — желательно, чтобы ни одна частица не осталась на месте укуса. Обработайте рану и наблюдайте за самочувствием собаки. В случае снижения аппетита и активности не медлите — сразу везите пушистика к ветеринару.

Раньше шла речь о том, что с приходом тепла активизировались клещи. Укус этого паразита безболезненный, однако может нанести серьезный вред здоровью людей и животных. Медики напомнили основные правила и советы, которые помогут избежать опасности.

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