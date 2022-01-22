Как уберечься от укусов змей и что делать, если укусил пресмыкающийся: правила

Как уберечься от укусов змей и что делать, если укусил пресмыкающийся: правила

Надевайте подходящий наряд.

Ежегодно жертвами ядовитых змей становятся десятки людей — преимущественно из-за собственной опрометчивости или безрассудства.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения

Как уберечься от укусов змей

1. Надевайте подходящий наряд.

Надевайте подходящую одежду, которая защитит от укусов змей: высокие ботинки, длинные брюки из плотной ткани, которые необходимо заправить в ботинки.

2. Проверьте место отдыха.

Прежде чем сесть на траву, камень, бревно, пошаривайте или постучите палкой и т.д., чтобы напугать змею.

3. Не прикасайтесь к непроверенным объектам.

Не касайтесь руками непроверенных объектов, потому что змеи часто прячутся под камнями, поваленными стволами деревьев, скирдами сена, трухлявыми пнями.

4. Не двигайтесь.

Если увидели змею, не совершайте резких движений. Подождите, пока она отползет. Как правило, змея просто не видит недвижимого объекта.

Что делать, если вас укусила змея

Нужно поскорее попасть в медицинское учреждение, ведь только врач может оказать необходимую медицинскую помощь.

В случае укуса змеи окажите пострадавшему медицинскую помощь:

1. Убедитесь в отсутствии опасности;

2. Обеспечьте покой и минимум движений;

3. Давайте пострадавшему много жидкости (вода, чай и т.п.);

4. При укусах в область конечности – обездвижите ее с помощью импровизированной шины (палки, доски);

5. Наложите на место укуса чистую, стерильную повязку;

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6. Если уверены, что действие яда нейротоксическое (вызывает паралич мышц), — наложите жмущую повязку выше места укуса;

7. По возможности срочно транспортируйте пострадавшего в медицинское учреждение;

8. Обеспечьте постоянное наблюдение за пострадавшим до приезда бригады экстренной (скорой) медицинской помощи.

Запрещено:

1. Пытаться удалять яд путём разрезания;

2. Пытаться прикуривать места укуса;

3. Употреблять алкоголь.

Напомним, мужчина из австрийского города Грац стал жертвой нападения питона в собственном туалете.

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