Как участникам боевых действий получить компенсацию за коммуналку - инструкция

УБД

В Украине участники боевых действий в 2025 году могут получить частичную или полную компенсацию за коммунальные услуги, но для этого нужно самостоятельно оформить соответствующие льготы.

О порядке оформления заявления, необходимых документах и способах подачи рассказало издание ”На пенсии”.

Сообщается, что участники боевых действий (УБД) имеют право на скидки или компенсацию стоимости жилищно-коммунальных услуг: электроэнергии, водоснабжения, газа, отопления и содержания жилья. Льготы не назначаются автоматически, поэтому каждый участник должен обратиться за их оформлением.

Подать заявку на компенсацию можно в ближайшем отделении Пенсионного фонда Украины, через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), орган социальной защиты по месту жительства или онлайн через портал Пенсионного фонда или приложение «Дія». Важно, что теперь достаточно подать одно заявление, вместо двух, как было раньше.

Для оформления льгот необходимо подготовить паспорт гражданина Украины, идентификационный код, удостоверение участника боевых действий, банковские реквизиты для зачисления компенсации, номера лицевых счетов по всем коммунальным услугам и названия поставщиков этих услуг. Дополнительно могут понадобиться документы на детей, справка внутренне перемещенного лица или договор аренды, если жилье не является собственностью.

Заявку можно подать онлайн через портал Пенсионного фонда, авторизовавшись с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и заполнив соответствующую форму. Также заявления принимают через мобильное приложение ПФУ и на портале «Дія».

Если участник боевых действий не может самостоятельно подать заявку, это могут сделать члены его семьи при наличии документов, подтверждающих родственные связи. Рассмотрение заявления Пенсионным фондом длится не более 10 рабочих дней, а ответ должен быть предоставлен в течение трех дней после принятия решения.

Компенсация может поступать на банковскую карточку или выплачиваться через отделение «Укрпочты» для тех, кто не пользуется банковскими услугами.

Напомним, ранее мы писали о том, что участники боевых действий и члены их семей имеют доступ к льготам, которые гарантирует государство. Льготы распространяются на различные сферы-от коммунальных услуг до медицинского обслуживания.