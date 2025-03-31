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- Украина
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Как учителя и родители могут обезопасить детей от вербовки РФ через социальные сети — советы
Важные советы для родителей и учителей по защите детей от вербовщиков РФ.
В Украине спецслужбы России активизировали попытки вербовки детей через социальные сети и мессенджеры, предлагая «легкий заработок». Задачи, которые, на первый взгляд кажутся безопасными, такие как расклейка листовок, могут перерасти в серьезные преступления.
Об этом сообщает Уряд online.
Министерства образования и науки и внутренних дел разработали рекомендации для родителей и педагогов, как распознать такие попытки вербовки и предотвратить нарушение закона.
Что может насторожить
У ребенка появились новые дорогие вещи или гаджеты, источник которых он не может объяснить.
Ребенок часто пользуется Telegram, общается с новыми малознакомыми людьми.
Наблюдаются изменения в поведении: ребенок стал закрытым, избегает разговоров, внезапно стал интересоваться военными темами и обсуждать «быстрый заработок».
Действия взрослых для защиты детей
Создавайте доверительные отношения с ребенком еще с раннего возраста, чтобы он мог обращаться к вам за помощью.
Объясните ребенку основы интернет-безопасности и навыки защиты в онлайн-пространстве.
Учите его избегать общения с малознакомыми или подозрительными лицами в Сети.
Важно объяснить, что стремление к «легким деньгам» может привести к серьезным правовым последствиям.
Повышайте медиаграмотность и правовое сознание, чтобы ребенок был осведомлен о своих правах и обязанностях.
Расскажите ребенку о возможности обращаться за помощью к инспектору СОБ (Службы образовательной безопасности), что поможет в сложных ситуациях.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе российский агент через Telegram попытался завербовать школьника, обещая ему «легкий заработок». Однако подросток не стал доверять незнакомцу и сообщил об инциденте в правоохранительные органы.