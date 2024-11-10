Как учителям получить "тысячу" в следующем году: комментарий Лисового

Механизм выплат будет автоматизирован и не потребует дополнительных действий от педагога

С 1 января 2025 года все учителя средних общеобразовательных школ в Украине начнут получать ежемесячные доплаты к зарплате независимо от их стажа или места работы.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил в телемарафоне, что механизм выплат будет автоматизирован и не потребует дополнительных действий от педагогов, поскольку его внедрение будет контролироваться Министерством образования и науки.

На финансирование этой инициативы в госбюджете на 2025 год предусмотрено 12 млрд гривен, полученных от международных партнеров. Однако, по словам министра, реализация полного сценария повышения зарплат потребует не менее 40 миллиардов гривен.

"У нас разработан сценарий повышения зарплаты, который требует поэтапного внедрения 40 миллиардов гривен. При одномоментном повышении для всех педагогических работников – 300 миллиардов гривен. Поэтому мы решили использовать наличные средства, чтобы сделать такую доплату", – пояснил глава МОН.

Ведомство также намерено увеличивать размер доплат учителям по мере появления дополнительных средств.

Оксен Лисовой также отметил, что повышение зарплат остается актуальным вопросом для педагогических работников других образовательных учреждений, включая профессионально-технические учреждения, дошкольные учреждения и колледжи.

По словам Министра, Министерство работает над механизмами внедрения таких доплат, однако финансирование этих инициатив в большей степени возлагается на органы местного самоуправления.

Напомним, что в Украине изменился размер субсидии. Для большинства граждан перерасчет в октябре происходит в автоматическом режиме.