Как учителям продлить отсрочку с 1 ноября: объяснение адвоката

Основным условием является работа в учебном заведении на ставке не менее 0,75.

Елена Капник
В Украине с 1 ноября ввели автоматическое продление отсрочок для некоторых категорий граждан. В частности, для мужчин-просветителей, военнообязанных.

Как теперь будет происходить отсрочка для этой категории военнообязанных, рассказал Владимир Пищида в комментарии "УНИАН".

Специалист подчеркнул, что основным условием является предоставление отсрочки мужчинам-просветителям работа в учебном заведении на ставке не менее 0,75. В зависимости от заведения дополнительные требования варьируются. Так, ее могут аннулировать в случае уменьшения педагогической нагрузки из-за потери рабочих часов и перевода в кадровый резерв.

С 1 ноября учителям не обязательно проходить военно-врачебную комиссию для предоставления отсрочки. Впрочем, исключение – наличие статуса "ограниченно пригодное".

"Для получения отсрочки необходимо подать в ТЦК или ЦНАП соответствующее заявление, к которому приобщается справка с места работы; паспорт; военно-учетный документ; документы об образовании и квалификации; документы, подтверждающие трудовую деятельность", - подчеркнул адвокат Владимир Пищида.

Напомним, начиная с ноября этого года, в Украине изменили правила оформления отсрочок от мобилизации. Резерв+ стал основным инструментом получения отсрочки, но будет выдавать соответствующие документы — ТЦК и СП. Уже доступно 10 типов отсрочок для оформления онлайн.

Кроме того, у "Резерв+" появилась новая отсрочка. Теперь воспользоваться цифровым сервисом могут родители или матери, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, если другой родитель умер или лишен родительских прав.

