Как учителю продлить отсрочку от мобилизации

Руководителям заведений общего среднего образования нужно обновить данные о работниках с отсрочкой от призыва в системе АІКОМ. Это позволит продлить действие отсрочки автоматически — без личного обращения учителя в ТЦК или ЦПАУ.

Министерство обороны Украины (МОУ) публиковало перечень категорий военнообязанных граждан, которым автоматически продлят отсрочку.

Среди них:

студенты дневной или дуальной формы, получающие высший уровень образования, а также докторанты и интерны

научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподавают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки

Чтобы учителям автоматически продлили отсрочку, директора учебных заведений должны подтвердить выполнение условий получения документа.

Как директору подтвердить отсрочку учителя онлайн:

Карточка работника должна быть добавлена в системе с правильным РНУКНП. При отсутствии РНУКНП — с корректными паспортными данными

Через процесс «Обновление информации о работнике» должен быть указан тип привлечения «полное привлечение»

После сохранения подписания процесса КЭПом такие работники будут передаваться в реестры для Министерства обороны.

