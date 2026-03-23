ТСН в социальных сетях

Как учителю продлить отсрочку от мобилизации

Учителя могут получить автоматическое продление отсрочки от мобилизации, но для этого следует своевременно обновить данные.

Анастасия Павленко
Каждое заведение может устанавливать дополнительные требования для бронирования работников

Каждое заведение может устанавливать дополнительные требования для бронирования работников / © Pexels

Руководителям заведений общего среднего образования нужно обновить данные о работниках с отсрочкой от призыва в системе АІКОМ. Это позволит продлить действие отсрочки автоматически — без личного обращения учителя в ТЦК или ЦПАУ.

Министерство обороны Украины (МОУ) публиковало перечень категорий военнообязанных граждан, которым автоматически продлят отсрочку.

Среди них:

  • студенты дневной или дуальной формы, получающие высший уровень образования, а также докторанты и интерны

  • научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподавают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки

Чтобы учителям автоматически продлили отсрочку, директора учебных заведений должны подтвердить выполнение условий получения документа.

Как директору подтвердить отсрочку учителя онлайн:

  • Карточка работника должна быть добавлена в системе с правильным РНУКНП. При отсутствии РНУКНП — с корректными паспортными данными

  • Через процесс «Обновление информации о работнике» должен быть указан тип привлечения «полное привлечение»

  • После сохранения подписания процесса КЭПом такие работники будут передаваться в реестры для Министерства обороны.

