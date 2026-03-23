- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 174
- Время на прочтение
- 1 мин
Как учителю продлить отсрочку от мобилизации
Учителя могут получить автоматическое продление отсрочки от мобилизации, но для этого следует своевременно обновить данные.
Руководителям заведений общего среднего образования нужно обновить данные о работниках с отсрочкой от призыва в системе АІКОМ. Это позволит продлить действие отсрочки автоматически — без личного обращения учителя в ТЦК или ЦПАУ.
Министерство обороны Украины (МОУ) публиковало перечень категорий военнообязанных граждан, которым автоматически продлят отсрочку.
Среди них:
студенты дневной или дуальной формы, получающие высший уровень образования, а также докторанты и интерны
научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподавают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки
Чтобы учителям автоматически продлили отсрочку, директора учебных заведений должны подтвердить выполнение условий получения документа.
Как директору подтвердить отсрочку учителя онлайн:
Карточка работника должна быть добавлена в системе с правильным РНУКНП. При отсутствии РНУКНП — с корректными паспортными данными
Через процесс «Обновление информации о работнике» должен быть указан тип привлечения «полное привлечение»
После сохранения подписания процесса КЭПом такие работники будут передаваться в реестры для Министерства обороны.
