Как удалось избежать отключений света этой зимой: подробности от "Укрэнерго"

Эту зиму Украине удалось пройти без отключений электроэнергии благодаря совпадению многих факторов, среди которых снижение потребления из-за тревог, достаточное генерирование и т.д.

Об этом рассказал главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в интервью "Экономической правде".

По его словам, экономика восстанавливается, что означает рост потребления со стороны промышленности и населения. 10 января в Украине был очередной рекорд потребления с начала войны, но этот рекордный уровень нам удалось покрыть благодаря трем факторам.

“Первое – была восстановлена достаточная часть генерации. Всё, что можно было включить, мы включили. Второе — из-за теплого декабря есть большая проточность воды по Днепру и Десне. Вчера была максимальная за всю историю для зимы выработка электроэнергии на ГЭС. Третье — непогода, из-за которой вчера было выключено более тысячи населенных пунктов, это более 600 мегаватт. Если бы не отключение, весь дефицит мы могли бы не покрыть”, – рассказал Зайченко.

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Также диспетчер "Укрэнерго" особо отметил, что балансировать энергосистему "помогают" утренние тревоги. Во время тревог потребление падает примерно на 300 мегаватт.

По его словам, фактически Украина была "на краю" до введения ограничений потребления.

“Бог с погодой помог, “Укргидроэнерго” больше выработало, ракетная опасность снизила потребление, из-за непогоды обесточены населенные пункты. Это нехорошо для потребителей, но плюс для балансировки системы. Надо понимать, что импорт в такие холодные периоды заходит не очень, потому что цены в Евросоюзе выше и конъюнктурно импорта нет. Аварийную помощь в такие холодные периоды обычно тоже очень трудно получить, потому что наши соседи сами работают на грани возможностей. Поэтому так тоненько-тоненько прошли”, – объяснил Зайченко.

Ранее мы писали, что задолжавшим украинцам начнут отключать электроэнергию.

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