Разрушение Крымского моста после атаки 17 ноября / © скриншот с видео

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Успешный удар по Крымскому мосту в ночь на 17 ноября стал результатом сложной многоэтапной операции, соединившей работу ударных дронов и украинской крылатой ракеты. Ни одно из этих средств отдельно не смогло бы нанести конструкции столь серьезных разрушений.

Об этом авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал в эфире телеканала «Київ24».

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Долинце отметил, что ночные удары 17 ноября были направлены не только на Крым. По его словам, речь идет об одной из самых массированных атак, в ходе которой Россию одновременно атаковала более 1500 целей в разных направлениях, в том числе и вражеские объекты на временно оккупированных территориях Украины.

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Операция по поражению Крымского моста — детали

«Чтобы говорить именно уже непосредственно о Крымском мосте, то это была операция из нескольких этапов. То есть на первом этапе несколько ударных беспилотников фактически нанесли повреждения определенным критическим узлам конструкции. И уже после этого в следующем этапе была применена украинская крылатая ракета большой мощности, там более тысячи килограммов, для того чтобы фактически завершить это дело», — пояснил авиаэксперт.

Он подчеркнул, что отдельно ракеты или ударных беспилотников было бы недостаточно для достижения такого результата. В то же время, их совместное применение с высокой точностью и необходимой эффективностью позволило существенно повредить объект.

Последствия для РФ из-за атаки на Крымский мост

По словам Долинце, следствием для России стало перерезание одного из ключевых логистических путей, которым противник снабжал военной техникой, горючим, компонентами, оружием и боеприпасами не только Крым, но и логистический хаб для обеспечения всего юга оккупированных территорий необходимыми ресурсами для ведения боевых действий.

«Это означает, что в ближайшее время соответствующие направления будут ослаблены, во-первых, логистически. Во-вторых, врагу придется использовать наземный, сухопутный коридор, а это значит, что для украинских средств поражения логистики, мидлстрайкам, уже системно уничтожающим российскую военную логистику на временно оккупированных территориях, станет только больше работы», — прогнозирует эксперт.

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Атака на Крымский мост 17 ноября — какие последствия

Напомним, 17 ноября Крымский мост вторую ночь подряд подвергся атаке, во время которой в районе Керчи раздалось около семи мощных взрывов и временно исчезал свет. По данным OSINT-аналитиков, в результате ударов повреждена одна из мостовых арок, которая уже была деформирована после атаки 16 ноября. Оккупационные власти полуострова полностью перекрыли движение по мосту, перенаправив основной транспортный поток на Керченскую паромную переправу.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки на Крымский мост арка его автомобильной части испытала критические разрушения и упала в воду. Обнародованные кадры подтверждают существенный обвал пролета, из-за чего проезд авто по переправе стал практически невозможен. Местные оккупационные ресурсы сообщили о полном прекращении как автомобильного, так и железнодорожного движения по мосту.

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