Закрытие границы Украины может оказаться необходимым для предотвращения выезда молодежи за границу / © ТСН

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что для того чтобы молодежь не выезжала из Украины, необходимо просто закрыть границы. Он подчеркнул, что Украина ведет величайшую войну в 21 веке, которая по масштабам выпущенных боеприпасов и оружия уже может сравниться со Второй мировой.

Такое мнение Костенко высказал в эфире программы «Говорит великий Львов»

Ключевые вызовы для Украины

По словам Костенко, главными проблемами Украины сейчас экономика и мобилизация. Он отмечает, что в стране не хватает людей, а война с Россией «не закончится завтра».

«То, что у нас не хватает людей, я сейчас не говорю, что этих людей нужно призывать, но война с Россией завтра не закончится», — заявил Кнардеп.

Он подчеркнул, что необходимо готовить молодежь к защите государства, начиная со школы.

Обучение молодежи и защита государства

По словам Костенко, в Украине постоянно жалуются на плохую подготовку мобилизованных. Логическое решение в такой ситуации — начинать подготовку будущих защитников Украины как можно раньше еще со школьного возраста. То же касается и тех, кому сейчас от 18 до 22 лет.

«Это будущие сержанты, будущие офицеры, будущие инженеры, будущие экономисты — это люди, которые могут работать на защиту нашего государства. И это не обязательно делать на поле боя», — отметил Роман Костенко.

Напомним, по словам Костенко, пока в Украине бронируют тысячи человек, говорить о демобилизации невозможно. Демобилизацию в Украине можно было бы проводить, если бы в Украине изначально работали на правильную справедливую мобилизацию.