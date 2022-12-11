Как ухаживать за маленьким ребенком в условиях города, если отключили воду: простые советы

Заранее запаситесь водой, детскими влажными салфетками, ватой или ватными дисками и узнайте, где расположен ближайший колодец или бювет.

Министерство здравоохранения рассказывает, как использовать эти ресурсы максимально эффективно.

Гигиена младенцев

Детям до 2 недель не нужно купание. Достаточно протирать лицо, шею, руки и паховый участок влажной ваткой или ватными дисками.

Дальше младенца уже можно купать в теплой воде (приблизительно 37 С0) без мыла. Но не обязательно делать это ежедневно, ведь сальные железы младенцев малоактивны и ребенок еще не передвигается самостоятельно.

Можно так же протереть младенца влажной ваткой. Вместо воды можно использовать влажные салфетки. Салфетки должны быть детские, потому что они не содержат веществ, вредных для кожи младенцев.

Замена подгузников

Чтобы у ребенка не было опрелостей, запомните четыре стандартных ситуации, в которых следует менять подгузники:

как только обнаружили факт дефекации;

влажная кожа под подгузником;

с момента смены подгузника прошло более 3-4 часов;

в ближайшее время у вас не будет возможности (сил, желания) изменять подгузник.

Обязательно протирайте ребенка ватой, смоченной теплой водой или детскими салфетками, а затем вытрите кожу досуха.

Вода для детских смесей

Если ваш ребенок на искусственном или смешанном вскармливании, то используйте только чистую питьевую воду для разбавления смеси.

Лучше всего брать фабричную бутылочную воду. Необязательно ту, которую продают как «детскую», она ведь не сильно отличается от обычной питьевой воды. Если такой возможности нет, можно кипятить водопроводную воду или воду из колодца или бювета.

Готовую смесь следует использовать в течение 2 часов после приготовления или поставить в холодильник и использовать в течение 24 часов.

Очистка посуды и игрушек

Ребенок должен пользоваться индивидуальной или одноразовой посудой.

Если вашему ребенку менее 2 месяцев, он родился преждевременно или имеет ослабленную иммунную систему из-за болезни (например, ВИЧ) или лечения (например, химиотерапии), важно дезинфицировать посуду и игрушки каждый день (или чаще).

Пластиковые или резиновые игрушки, а также посуду для кормления грудных детей можно дезинфицировать путем кипячения в течение 5 мин, паром (над кастрюлей кипящей воды) или в посудомоечной машине.

Для старших здоровых младенцев необязательно дезинфицировать эти предметы, если есть возможность мыть их после каждого использования. Если возможности мыть игрушки нет, можно их протереть салфетками или антисептиком с 70% содержанием спирта.

Гигиена детей школьного возраста

Важно с детства приучить детей регулярно мыть руки, чистить зубы дважды в день и ежедневно мыться. В условиях ограниченного доступа к воде важно, чтобы дети мыли теплой водой с мылом или протирали влажными салфетками: руки, интимные места, ступни, зону под мышками.

После этого нужно тщательно вытереться индивидуальным полотенцем и надеть чистое белье.

Что делать в условиях отключения воды

В случае перебоев с водоснабжением в Киеве обеспечат систему резервных источников получения питьевой воды. В первую очередь, это бюветные комплексы, большинство которых имеют возможность подключения к генераторам.

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