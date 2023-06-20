Как ухаживать за томатами в июне в открытом грунте и в теплице: 9 важнейших советов

Уход за помидорами в июне, в открытом грунте и в теплице – все важнейшие работы

Уход за помидорами в июне не сложный, однако должен быть регулярным, ведь от этого зависит урожай.

В июне томаты на открытых грядках еще не окрепли, а вот в теплице уже хорошо подросли.

Как ухаживать за помидорами в июне:

Помидоры нуждаются в обильном поливе, особенно во время жаркой погоды. Поливайте растения регулярно, избегайте пересушивания почвы, но не переувлажняйте ее. Уход за помидорами в теплице сводится в основном к подкормкам и регулярным поливам. Важно тщательно следить за температурой в теплице – если растения в это время начнут сильно перегреваться, возникнет высокая вероятность того, что они потеряют завязи и бутоны, а пыльца станет бесплодной. Чтобы снизить температуру, регулярно проветривайте теплицу, открывайте двери и окна теплицы. Регулярно и обильно поливайте. Регулярно подкармливайте помидоры нужным удобрением. Используйте органические или минеральные удобрения, содержащие необходимые питательные вещества для роста и плодоношения. В этот период подойдет нитроаммофоска в жидком виде. Для приготовления удобрения разведите 1 ч. л. вещества в ведре воды. На куст томатов используйте по одному литру раствора. Через неделю повторите подкормку, а если почва бедная или истощенная — подкормите помидоры несколько раз в неделю. Правильно пасынкуйте помидоры. Первое пасынкование проводят через две недели после высадки рассады, повторять его нужно каждые 10-14 дней. Удаляйте боковые побеги нужно для того, чтобы сосредоточить энергию растения на развитии главного стебля и плодоношении. Не выламывайте пасынки целиком, оставляйте высотой 2 см, в таком случае новый отросток на этом месте появится не так быстро. Подвязывайте высокие сорта помидоров, чтобы удержать их вертикально и предотвратить ломку ветвей. Используйте для этого палочки или специальные подвязочные материалы. Будьте внимательны по поводу появления вредителей, таких как белокрылка, медница или тля. Вовремя принимайте меры по борьбе с ними, используйте для этого органические или химические методы защиты. Опыляйте помидоры в теплицах вручную. Томаты в открытом грунте самоопыляются, а вот растениям, которые выращиваются в парниках, где полное безветрие, лучше помочь. Для этого нужно только потрясти цветочные кисти, тогда пыльца легко высыпается из пестика на рыльце. Делать это необходимо несколько раз в неделю. Вовремя окучивайте томаты. Если у самой земли на них появились пузырьки, окучьте растение влажной землей. Когда стебельки у основания станут синеватыми, повторно подсыпьте почву к корням. Чтобы повысить урожайность, следует опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Для этого 10 г порошка борной кислоты разведите в 10 л воды, опрыскивайте 2 раза в течение 10 дней. Борная кислота также пригодится, если кусты помидоров по непонятной причине начинают терять завязи.

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