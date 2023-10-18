Как уклонисты придумывают новые способы побега за границу: СБУ ликвидировала еще 4 схемы

Правоохранители предотвратили нелегальную переправку в страны ЕС более сотни потенциальных призывников.

Правоохранители заблокировали еще 4 схемы уклонения от мобилизации, которые действовали в Одесской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Организаторы этих схем предлагали военнообязанным за деньги избежать призыва и уехать за границу на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.

Такие "услуги" стоили от $3 до 12,5 тыс. долларов. Сумма зависела от срочности выезда и способа бегства за границу.

Изъятые средства

Правоохранители предотвратили нелегальную переправку в страны Евросоюза более сотни потенциальных призывников.

Одесса

В Одессе взят под стражу местного дельца, который за деньги предлагал женатым мужчинам избежать мобилизации с помощью оформления для их жен фейковой инвалидности.

Далее уклонисты бежали за границу как сопровождающие лица для своих близких.

Холостым "клиентам" предлагали зарегистрировать фиктивный брак с женщинами, которые имели инвалидность.

Закарпатье

Задержан житель Береговского района, который переправлял уклонистов в соседнюю страну через пограничную реку. В стоимость "услуг" входили спасательные жилеты.

Еженедельно он переправлял за границу 5 человек.

В стоимость "услуг" входили спасательные жилеты, которые видны на задержанных ухилянтах / Фото: СБУ

Ивано-Франковская область

Чиновник местного военкомата вместе с сообщником переправлял уклонистов за границу как водителей международных рейсов.

Для этого злоумышленники привлекли знакомого предпринимателя-перевозчика и вносили недостоверные сведения в систему "Шлях". Злоумышленники задержаны.

Кроме того, на территории области разоблачены два врача-психиатра, которые за деньги "приписывали" своим клиентам фиктивные тяжелые диагнозы, связанные с расстройством психического здоровья.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования.