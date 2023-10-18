Как уклонисты придумывают новые способы побега за границу: СБУ ликвидировала еще 4 схемы

Правоохранители предотвратили нелегальную переправку в страны ЕС более сотни потенциальных призывников.
Правоохранители заблокировали еще 4 схемы уклонения от мобилизации, которые действовали в Одесской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Организаторы этих схем предлагали военнообязанным за деньги избежать призыва и уехать за границу на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.
Такие "услуги" стоили от $3 до 12,5 тыс. долларов. Сумма зависела от срочности выезда и способа бегства за границу.
Правоохранители предотвратили нелегальную переправку в страны Евросоюза более сотни потенциальных призывников.
Одесса
В Одессе взят под стражу местного дельца, который за деньги предлагал женатым мужчинам избежать мобилизации с помощью оформления для их жен фейковой инвалидности.
Далее уклонисты бежали за границу как сопровождающие лица для своих близких.
Холостым "клиентам" предлагали зарегистрировать фиктивный брак с женщинами, которые имели инвалидность.
Закарпатье
Задержан житель Береговского района, который переправлял уклонистов в соседнюю страну через пограничную реку. В стоимость "услуг" входили спасательные жилеты.
Еженедельно он переправлял за границу 5 человек.
Ивано-Франковская область
Чиновник местного военкомата вместе с сообщником переправлял уклонистов за границу как водителей международных рейсов.
Для этого злоумышленники привлекли знакомого предпринимателя-перевозчика и вносили недостоверные сведения в систему "Шлях". Злоумышленники задержаны.
Кроме того, на территории области разоблачены два врача-психиатра, которые за деньги "приписывали" своим клиентам фиктивные тяжелые диагнозы, связанные с расстройством психического здоровья.
По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования.
Напомним, что "многодетный" киевлянин придумал хитрую схему, как убежать за границу и "купил" в Молдове двойню за $4 тысячи.
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