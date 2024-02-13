Как уклонисты убегают из Украины за границу: в Нацполиции назвали самые распространенные схемы

Уклонисты бегут не только в Европу, но и в Россию и Белоруссию с последующим трансфером в страны Балтии.

Среди наиболее распространенных схем уклонения от мобилизации — подделка временных удостоверений военнообязанных, справок ВЛК о непригодности к службе и снятия с военного учета, пенсионных удостоверений, удостоверения родителей многодетных семей и т.д.

Об этом рассказал первый заместитель главы Национальной полиции Украины – руководитель Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе для интервью Цензор.Нет.

"Нередко проводят и за пределами пункта пропуска те, кто хорошо разбирается в местности – обычно в ночное время суток, с помощью водного или автотранспорта в составе организованной группы с четким распределением ролей. Переправляют не только в страны Европы, но и на оккупированные территории, в Беларусь и Россию с последующим трансфером в страны Балтии", — добавил он.

Он отметил, что благодаря общим действиям представителей правоохранительной системы сейчас уклонисты меньше используют так называемую программу "Путь".

"Они же (телеграмм-каналы и сайты – ред.) предлагают это как юридическую помощь. И сама обложка сайта ничего такого преступного нам не выдает. Но когда уже человек напрямую обращается за этими услугами, они начинают анализировать конкретные возможности, каким образом его вывести из-под мобилизации.Незаконная деятельность начинается именно с этого этапа.И такие действия мы документируем.И люди к нам сами обращались, рассказывали, что пришли к такой организации, а там им навязывали поддельные документы, которые якобы сделают в медицинском учреждении или у ТЦК, и требовали за это средства", — рассказал первый заместитель председателя Нацполиции.

Напомним, ранее в Нацполиции сообщили, сколько дел против уклонистов возбуждено в Украине.

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