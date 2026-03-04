Украина поможет на Ближнем Востоке: Зеленский дал важное поручение

Владимир Зеленский / © Associated Press

Украина готова содействовать защите жизни и стабилизации обстановки в партнёрских странах. на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, в Киев поступают запросы по поводу такой помощи.

Украина может помочь с защитой жизни и стабилизацией ситуации. Партнеры обращаются по этому поводу», — сказал он.

Министр иностранных дел Украины получил задачу вместе с разведывательными службами, министром обороны, командованием ВСУ и секретарем СНБО подготовить конкретные варианты поддержки, которые можно предоставить, не ослабляя собственную обороноспособность страны.

Зеленский подчеркнул, что у ВСУ уже есть необходимые ресурсы и способности для такой помощи.

Также украинские специалисты будут работать непосредственно на местах, а детали координации и передислокации уже обсуждаются.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Напомним, война США на Ближнем Востоке — на руку Путину и может повлиять на Украину. Об этом пишет The Guardian.

В частности, кризис на Ближнем Востоке может стать неожиданной экономической опорой для российской экономики.

Другое издание Forbes пишет, что в войне Трампа с Ираном выиграть может именно глава Кремля Путин. Там аналитики объяснили, почему РФ выгодна эскалация.