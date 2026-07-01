Как Украина должна ответить на новую мобилизацию в РФ: Жорин объяснил

Максим Жорин

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Эффективным ответом Украины на планируемую Россией мобилизацию должна стать технологическая реформа Вооруженных сил и внедрение успешного боевого опыта передовых подразделений.

Об этом сообщил заместитель командира Третьего армейского корпуса подполковник ВСУ Максим Жорин («Мосе»).

Новая мобилизация в РФ — как Украина должна действовать

Военный отметил, что у украинской армии уже есть действенные примеры противодействия численно большим силам противника.

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«У нас есть решения и практики, когда враг, имея превосходящие силы, теряет инициативу, теряет огромное количество личного состава и любые возможности для продвижения, а иногда и позиции. Все это происходит в первую очередь за счет технологических решений и грамотного планирования», — отметил он.

Жорин подчеркнул, что такой подход должен оставаться главным вектором развития украинских войск независимо от дальнейших мобилизационных планов Кремля.

«С мобилизацией в рашке или без нее — соревноваться по количеству людей мы с ними все равно не сможем и не должны это делать», — заявил он.

По мнению подполковника, именно технологическое преимущество и системное масштабирование эффективных практик на все Силы обороны позволят нивелировать численное преимущество российских войск на поле боя.

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Война в Украине — последние новости

Напомним, советник министра обороны Украины, специалист по военным технологиям Сергей Бескрестнов (позывной «Флэш») заявил, что одним из реальных способов ускорить окончание войны является информационное влияние на население России через интернет.

Ранее Зеленский заявил, что РФ готовит очередной массированный удар по Украине, угроза которого актуальна уже в ближайшую ночь.

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