Как Украина готовится к вероятному теракту на ЗАЭС: развернуты штабы, что делать людям

Клименко подчеркнул, что в случае теракта на станции следует закрыться в помещении примерно на сутки. После этого будет сообщено о возможности перейти в какое-либо укрытие или об эвакуации.

В случае теракта на Запорожской АЭС украинские правоохранители и спасатели готовятся к ликвидации последствий, уже развернуты штабы.

Об этом глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" 23 июня.

На фоне возможного российского теракта на ЗАЭС Клименко подчеркнул, что, прежде всего, украинцам следует сохранять спокойствие.

Также читайте Украинцев предупредили, что ни один сценарий событий на ЗАЭС не требует проведения йодной профилактики

"Оно основывается на готовности всех наших служб: и Министерства энергетики, и МВД, Минздрава, местных органов власти к любым чрезвычайным событиям и ситуациям, в том числе связанным с возможной утечкой радиации из ЗАЭС", – заверил министр внутренних дел.

Клименко сообщил, что МВД 23 июня развернуло работу соответствующих штабов, где будут работать энергетики, работники ГСЧС, полиция и медики.

Как действовать в первый день в случае теракта на ЗАЭС

Глава МВД отметил важность донести до украинцев правила поведения в случае чрезвычайного происшествия. Так, в случае теракта на ЗАЭС, самым важным будет первый день, когда радиационный фон будет самым высоким.

"Что касается Запорожской АЭС, тот радиоактивный фон, который, возможно, после любых мероприятий будет в воздухе, он будет сохраняться примерно одни сутки. То есть на 80% мы снизим радиоактивный фон именно в течение суток", — пояснил Клименко.

Если не будет эвакуационных мер, следует закрыться в помещении, перекрыть вентиляцию, выключить кондиционеры и обогреватели, уплотнить все отверстия в домах смоченной водой тканью или скотчем.

Какие учения будут проведены

Министр анонсировал, что в ближайшие дни пройдут учения с перекрытием дорог и развертыванием санитарных блокпостов, где будут проверять радиацию.

"Все оборудование по измерению радиации, которое у нас есть, оно откалибровано и готово к работе. Но мы хотим еще раз сгруппировать все службы, чтобы мы четко могли среагировать на любые вызовы", – сказал глава МВД.

Как можно будет выехать из зоны поражения

Клименко сообщил, что все желающие выехать с территории поражения в случае теракта на ЗАЭС будут обеспечены соответствующим транспортом.

"Возле атомных электростанций мы такие мероприятия проводим постоянно. Не всегда мы это афишируем. Но на данный момент мы будем работать достаточно открыто. Будем работать в тесном взаимодействии с населением и информировать обо всех наших шагах, которые будем предпринимать на соответствующей территории", — рассказал министр.

Он уточнил, что речь идет о 50-километровой зоне по радиусу вокруг атомной электростанции: "Если мы берем и правый, и левый берег – это примерно полмиллиона населения".

Как защититься в случае теракта на ЗАЭС

Как объяснил Клименко, радиация – по большому счету пыль, от которой на улице можно защититься с помощью обычного респиратора или маски, как это было во время COVID-19.

"Это все, что необходимо знать. И, конечно, – смотреть за СМИ, где мы будем постоянно информировать население о ситуации, которая есть вокруг и, конечно, о мерах безопасности, которые мы будем совместно принимать", – проинформировал глава МВД.

Он снова подчеркнул, что в случае теракта следует закрыться в помещении. О возможности перейти в укрытие специалисты будут информировать дополнительно.

"Первое – надо закупориться дома до суток. То есть до тех пор, как местные органы власти, гражданской защиты предоставят соответствующие распоряжения по перемещению в тот или иной район, или по другой территории. То есть мы говорим о возможном тепловом выбросе, который потеряет наибольшую свою концентрацию в течение суток", – рассказал Клименко.

Угроза теракта на Запорожской АЭС

Глава разведки Кирилл Буданов накануне сообщил, что российские оккупанты дополнительно заминировали Запорожскую АЭС. Речь идет о заминировании пруда-охладителя станции. В случае подрыва пруда и выведения из строя системы охлаждения на станции могут возникнуть существенные проблемы, предупредил руководитель ГУР.

Затем президент Владимир Зеленский предупредил, что РФ готовится устроить теракт на ЗАЭС с выбросом радиации. Для этого враг уже приготовил все необходимое. Глава государства подчеркнул, что мир может предотвратить трагедию, деоккупировав ЗАЭС.

Миссия МАГАТЭ, побывавшая на ЗАЭС после подрыва россиянами Каховской ГЭС, не зафиксировала там заминирование пруда-охладителя, однако сообщила, что станция заминирована за периметром и кое-где внутри.

Из-за угрозы теракта на ЗАЭС и последствий подрыва Каховской ГЭС на 23 июня запланировано заседание Совета Безопасности ООН, которое инициировали США.

Читайте также: