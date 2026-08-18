Как Украина готовится к зиме под обстрелами: Зеленский рассказал о состоянии энергетики и новых решениях

Владимир Зеленский и Денис Шмигаль / © Владимир Зеленский

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Президент Владимир Зеленский провел совещание о состоянии энергосистемы Украины, ходе восстановительных работ после российских обстрелов и подготовке к отопительному сезону.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

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Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмигаль проинформировал о состоянии энергетической системы Украины и ежедневной работе украинских энергетиков для ликвидации последствий российских ударов.

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Зеленский заверил, что процессы возобновления поставок электричества для украинских семей после обстрелов продолжаются каждый день. Особенно тяжелы вызовы в городах и селах прифронтовых и приграничных с Россией областей. В то же время он заверил, что сформированы необходимые запасы оборудования.

«Определили и задачи для работы с партнерами Украины в ближайшее время: какие политические, финансовые и чисто технические договоренности нужны сейчас, в августе, а также в сентябре, до начала отопительного сезона. Рассчитываем на поддержку конкретных стран. Сейчас по причинам безопасности детали не разглашаем», — добавил Зеленский.

Кроме того, Денис Шмигаль доложил также о стратегических перспективах развития украинской атомной отрасли. Также на совещании обсудили ключевые социальные проекты, подготовленные для запуска в системе Министерства энергетики на осень.

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