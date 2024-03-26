Как Украина может достичь ядерного паритета с РФ: нардеп назвал три пути

У Украины есть только три пути, как добиться ядерной безопасности.

Украина не сможет достичь паритета в оружии из РФ, пока у российских окупантов есть "ядерка". Однако есть некоторые сценарии, которые помогут нам попасть под "зонтик" ядерной безопасности.

Об этом в рамках единственного телемарафона сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Пока у нашего врага есть ядерное оружие, а у нас нет ядерного оружия – никогда паритета не будет. То есть у нас есть только три пути. Или мы становимся членами Альянса, где есть ядерное оружие, то есть НАТО, где есть США, Великобритания, Франция с ядерным оружием Или мы заключаем отдельный договор с одной из этих стран, что они размещают свое ядерное оружие на нашей территории, как Россия разместила на территории Беларуси... Или мы восстанавливаем свой ядерный статус”, — рассказал Гончаренко.

По его словам, он не видит другого пути для того, чтобы у нас был паритет со страной-агрессором.

"И чтобы они понимали, нападение и атака против Украины будут иметь последствия для них", — подчеркнул нардеп.

Напомним, что российские пропагандисты в очередной раз ошеломили циничным заявлением.

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