Как Украина может остановить российскую баллистику: эксперт предложил радикальный план

ВСУ / © Александр Павлюк

Украина должна перейти к системным массированным атакам на российские заводы, производящие баллистические ракеты.

Такое мнение в эфире Radio NV высказал Михаил Самусь, директор New Geopolitics Research Network.

Что делать с дефицитом ракет?

По словам эксперта, мир сталкивается с истощением запасов ракет-перехватчиков для комплексов Patriot (PAC-3) и массово применяемых THAAD, в частности, на Ближнем Востоке. В условиях неизбежного дефицита средств ПВО единственным эффективным выходом для Украины является уничтожение мощностей по производству ракет на территории России.

«Что нам делать, если сугубо математически у нас точно будет дефицит ракет, которые могут сбивать баллистику? И мой ответ однозначен — это системно наносить ракетные удары. Не дроновые… Надо наносить массированные ракетные удары по любым элементам производства баллистических ракет», — подчеркнул Самусь.

Как бороться с российским вооружением

Эксперт подчеркнул, что для гарантированной остановки производства сложного вооружения, например «Искандер-М», необходимо атаковать не только сборочные цеха, но и предприятия химической промышленности и микроэлектроники:

Заводы типа «Кремной Эл»: снабжают критически важные электронные компоненты.

Химические заводы: производят компоненты для жесткого топлива.

«Воткинский завод»: одно из ключевых предприятий ракетной отрасли РФ.

Михаил Самусь объяснил, что без топлива или специфических микросхем производственный процесс останавливается физически, даже если на складах остаются готовые корпуса ракет. Для подобных операций применяются преимущественно западные ракеты Storm Shadow и Scalp. Однако Самусь отметил критическую важность запуска массового серийного производства собственных разработок.

«Нужно выходить на серийное производство ракетной техники, баллистической и крылатой, и массированно бить по россиянам», — отметил он.

Эксперт вспомнил об ожиданиях баллистических ракет от украинских производителей и проектов, таких как Fire Point (ракеты «Фламинго») и «Длинный Нептун», которые должны стать основой для методического разрушения российского оборонно-промышленного комплекса.

Война в Украине — последние новости

