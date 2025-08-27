ВСУ на фронте / © Associated Press

Российские военные хорошо подготовлены, обладают боевым опытом и значительными ресурсами, поэтому Украина должна действовать разумом, а не количеством.

Об этом заявили ветераны Главного управления разведки Минобороны Украины.

Враг не так прост, как кажется

Ветераны спецподразделения «Кракен» Тарас Проць и департамента активных действий ГУР Сергей Шикун подчеркнули, что миф о «глупом Ваньке» опасен. По их словам, россияне проходят такую же подготовку, как и украинские военные, а иногда демонстрируют смекалку в тактических действиях.

«Есть миф, что Ванька — дурак. Нет. Люди там прошли такую же подготовку… В этом мы одинаковые», — подчеркнули бойцы.

Шикун привел пример, когда российские солдаты подползали на несколько метров к позициям ВСУ, перерезали провода и оставляли символические отметки на минах. Украинцы отвечали тем же, превращая это в своеобразную «шахматную игру саперов».

Какие преимущества у России

По словам ветеранов, значительная часть подразделений РФ прошла боевые кампании в Сирии, Чечне, на Кавказе и в Карабахе. Отдельно они упомянули центр спецназа «Сенеж», где готовят профессиональных военных с практикой в разных конфликтах.

«Не стоит недооценивать. Это профессиональные бойцы, имеющие опыт и ресурсы», — подчеркнул Проць.

В чем ВСУ лучше

Несмотря на численное преимущество России, которая привлекает к войне жителей разных регионов, включая Якутию и Бурятию, у украинцев сильная сторона — интеллект и способность быстро адаптироваться.

«Мы можем победить только тогда, когда используем свои преимущества против слабых сторон противника. Если пойдем лоб в лоб — проиграем», — отметил Проць.

Ветераны подчеркнули: победа Украины возможна только благодаря креативности, нестандартным решениям и сохранению инициативы.

Напомним, население России поддерживает войну в Украине, потому что каждый пятый в РФ получает финансовую выгоду от боевых действий.

По меньшей мере, 22% россиян (т.е. пятая часть всего населения) получают финансовую выгоду от того, что идет война — или потому что они работают в военно-промышленном комплексе, или потому что их родных убили или ранили, и они получают выплаты.