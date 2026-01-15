Как Украина может подорвать способность Путина воевать: эксперт ответил

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Украина должна сосредоточить огневое влияние на стратегических объектах, обеспечивающих финансирование российской агрессии и непосредственно поддерживающих боеспособность оккупационных войск.

Об этом заявил в эфире телеканала «КИЕВ24» руководитель программ программы Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Павел Лакийчук.

По его мнению, просто создание блекаутов в российских городах не является первоочередной задачей для Сил обороны.

Реклама

«Главное — это удары, разрушающие способности врага накачивать эту машину на войну. И это как раз удары по энергетике, нефтегазовым комплексам», — заметил эксперт.

Добавил, что кроме добычи под прицелом должны находиться логистические узлы транзита и весь экспортный потенциал России. Это позволит взорвать ее экономическую способность вести длительную войну.

Отдельным приоритетом Павел Лакийчук назвал уничтожение военной логистики врага. Речь идет о системных ударах по складам с боеприпасами, ракетами и дронами типа «Шахед». Также Лакийчук отметил важность ликвидации запасов горючесмазочных материалов, без которых невозможно функционирование вражеской техники на передовой.

Напомним, пока Вашингтон надеется на рациональность Кремля, Путин вводит новую доктрину. Президент РФ убежден, что способен вести войну и одновременно сохранять США в статусе геополитического партнера.