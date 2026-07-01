Как Украина может сохранить инициативу на поле боя: Федоров ответил

© Владимир Зеленский

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Украина считает, что смогла перехватить инициативу на фронте благодаря ударам по российским войскам, логистическим объектам и нефтяной инфраструктуре. Теперь Киев призывает западных партнеров поскорее увеличить военную помощь, пока Россия не адаптировалась к новым условиям.

Об этом изданию Politico заявил министр обороны Михаил Федоров.

Как отметил Федоров, украинские власти просят союзников инвестировать в новую волну беспилотников, ракет и других военных технологий, которые могут усилить давление на Россию и закрепить последние успехи.

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«Нам нужен следующий уровень помощи, чтобы завершить работу. Если у нас будет достаточно ресурсов для начала нового цикла военных инноваций, прежде чем Россия адаптируется к текущему, мы получим еще шесть месяцев», — заявил Федоров.

По его словам, если партнеры успеют профинансировать новый цикл военных инноваций до того, как Россия приспособится к нынешним, то Украина сможет сохранить технологическое преимущество на шесть месяцев.

Ранее мы писали, что, по информации военного обозревателя Константина Машовца, Силы обороны Украины активизировали контратаки сразу на нескольких участках фронта — в частности, на Новоалександровском, Запорожском и Лиманском направлениях. По предварительным данным, украинские военные ведут контратакующие действия в районах, где действуют российские подразделения. Впрочем, информация еще требует подтверждения. В Сети уже появляются первые видео и другие материалы, свидетельствующие об активизации украинских контратак. Генеральный штаб ВСУ официально не подтверждал результаты этих боевых действий.

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