Как Украина прошла тяжелую зиму атак на энергетику: ДТЭК собрал лидеров мнений в дискуссии «К свету»

Реклама

В дискуссионной панели приняли участие Константин и Влада Либеровы, соучредитель сетей кондитерских Honey и пекарен «Завертайло» Анна Завертайло, историк, автор книги «Первая энергетическая. Война, которую россия проиграла Евгений Мочалов и семейная психологиня, автор книги «Я иду к психологу» Екатерина Гольцберг. Модератором дискуссии стал CEO YASNO Сергей Коваленко.

Во время Public Talk участники говорили о совместном опыте страны этой зимой — о жизни городов и общин в периоды отключений, способности украинцев адаптироваться, поддерживать друг друга и сохранять устойчивость даже в самые тяжелые дни. Отдельное внимание было уделено людям, которые ежедневно возвращают свет в украинские дома - энергетикам, работающим под обстрелами и возобновляющим инфраструктуру после атак.

Фотовыставка «К свету» стала осмыслением этой зимой на языке документальной фотографии. Она представляет новые работы Либеровых и показывает не только последствия вражеских ударов, но и силу людей, которые держат страну, когда ей тяжелее всего. Проект стал второй выставкой в рамках художественной инициативы ДТЭК, посвященной документированию одного из самых сложных периодов для Украины.

Реклама

"Это все возможность объяснить тем, кто будет после нас, почему то, что мы делали сейчас, настолько важно и настолько имеет смысл. Это все история и возможность не допустить ошибок, которые допускали наши родители", - сказала Влада Либерова.

Экспозиция продлится с 16 марта по 16 апреля в книжном магазине «Смысл» по адресу: ул. Крещатик, 34. На протяжении выставки посетители также могут приобрести одноименную фотокнигу. Вход на выставку свободен.