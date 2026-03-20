- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 77
- Время на прочтение
- 2 мин
Как Украина прошла тяжелую зиму атак на энергетику: ДТЭК собрал лидеров мнений в дискуссии «К свету»
В рамках открытия фотовыставки «К свету / Into the Light» в Киеве ДТЭК вместе с фотографами-документалистами Константином и Владой Либеровыми организовали публичный разговор о зиме, которую страна прошла под массированными атаками на энергетическую инфраструктуру, в сложных погодных условиях и под постоянным давлением на критические системы.
В дискуссионной панели приняли участие Константин и Влада Либеровы, соучредитель сетей кондитерских Honey и пекарен «Завертайло» Анна Завертайло, историк, автор книги «Первая энергетическая. Война, которую россия проиграла Евгений Мочалов и семейная психологиня, автор книги «Я иду к психологу» Екатерина Гольцберг. Модератором дискуссии стал CEO YASNO Сергей Коваленко.
Во время Public Talk участники говорили о совместном опыте страны этой зимой — о жизни городов и общин в периоды отключений, способности украинцев адаптироваться, поддерживать друг друга и сохранять устойчивость даже в самые тяжелые дни. Отдельное внимание было уделено людям, которые ежедневно возвращают свет в украинские дома - энергетикам, работающим под обстрелами и возобновляющим инфраструктуру после атак.
Фотовыставка «К свету» стала осмыслением этой зимой на языке документальной фотографии. Она представляет новые работы Либеровых и показывает не только последствия вражеских ударов, но и силу людей, которые держат страну, когда ей тяжелее всего. Проект стал второй выставкой в рамках художественной инициативы ДТЭК, посвященной документированию одного из самых сложных периодов для Украины.
"Это все возможность объяснить тем, кто будет после нас, почему то, что мы делали сейчас, настолько важно и настолько имеет смысл. Это все история и возможность не допустить ошибок, которые допускали наши родители", - сказала Влада Либерова.
Экспозиция продлится с 16 марта по 16 апреля в книжном магазине «Смысл» по адресу: ул. Крещатик, 34. На протяжении выставки посетители также могут приобрести одноименную фотокнигу. Вход на выставку свободен.