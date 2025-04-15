Как Украина системно блокирует пиратские и пророссийские сайты: топ-5 фактов

Кибератака / © pixabay.com

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Украина продолжает наводить порядок в собственном цифровом пространстве. Инициатива "Чистое небо" ежедневно выявляет и помогает блокировать токсичные медиасервисы, нарушающие авторские права или влияющие на сознание зрителей через дезинформацию.

О том, как это работает по фактам, - в материале TСН.ua.

550+ сайтов уже не доступны - это только начало

В течение марта 2025-го Нацсовет по телевидению и радиовещанию внес в Перечень медиасервисов государства-агрессорки 217 доменов, которые не только незаконно транслировали фильмы и сериалы, но и активно манипулировали аудиторией, продвигая нарративы Москвы.

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В общем, по состоянию на сегодняшний день туда попали уже 577 вебсайтов, среди которых десятки пророссийских стриминговых платформ (Ivi, Okko, Kion, Viju, Premier, Start, more.tv, LimeHD) и сотни пиратских сайтов (HD Rezka, Kinogo, Kinokrad, ГидОнлайн, Filmix, Bai).

Блокировка работает – цифры это доказывают

Внесение в Перечень – это не формальность, а реальный удар по пиратскому бизнесу. Как свидетельствует аналитика SimilarWeb, заблокированные ресурсы быстро теряют трафик. К примеру, сайт rezka.ag в феврале 2025 года оказался на 41 месте, а в сентябре 2023-го был на девятом месте.

Блокировка – это эффективный инструмент, который демонстрирует видимые результаты в очистке медиапространства.

"Новый домен" больше не спасает

Новые домены больше не спасают. Пользователи теряются, доверие исчезает. Что больше – Google убирает такие сайты по выдаче. Так, самое рейтинговое зеркало HD Rezka, rezka-ua.tv, с 10 места упало на 517 позиций в рейтинге SimilarWeb.

Провайдеры – тоже под прицелом

Контролировать выполнение закона о блокировании запрещенных сайтов в Украине — задачи НКЭК, национального регулятора в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи. Именно эта структура проверяет, выполняют ли провайдеры свои обязанности, и в случае нарушений может налагать штрафы.

За январь-февраль 2025 г. НКЕК уже провела 12 внеплановых проверок провайдеров по обращениям Нацсовета. В 2024 году таких проверок было 26 — среди них известные компании: Укртелеком, Киевстар, Triolan, Ланет, lifecell и другие. Результат: большинство выявленных нарушений устранено — провайдеры заблокировали доступ к запрещенным медиасервисам.

Это не только об авторском праве – это о безопасности

Пиратство — это не только воровство контента, но и враждебное влияние, замаскированное под «безвозмездное кино». Особенно опасны медиасервисы государства-агрессорки, которые не просто распространяют запрещенный контент, а намеренно формируют искаженную картину мира.

Именно поэтому это противодействие – о гигиене мышления каждого украинца и информационной гигиене нации.

"Мы уже давно не просто реагируем - мы атакуем. Мы знаем, как они работают (пираты - ред.), где их тайники, кто их покрывает, и на кого они влияют. Каждый, кто крадет контент или распространяет опасный продукт, - получит по заслугам. Мы идем до конца - чтобы ни одного пирата не осталось." руководитель Инициативы "Чистое небо" Вячеслав Миенко.

Справка

Инициатива "Чистое небо" создана летом 2013 года с целью развития в уанете легального аудиовизуального продукта и борьбы с ресурсами, распространяющими контент с нарушением права интеллектуальной собственности. Сообщество объединяет крупнейших игроков украинского медиарынка, среди которых, в частности, 1+1 media.