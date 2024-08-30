Как Украина защищает свои самолеты F-16: СМИ узнали о "маленьких уловках" военных

Украинские ВВС используют автодороги вместо взлетно-посадочных полос на аэродромах, чтобы уберечь свои истребители от вражеских атак.

Украина пытается снизить риски поражения недавно полученных от Дании и Нидерландов истребителей F-16. Для этого военные используют вместо взлетно-посадочных полос обычные автодороги.

Об этом сообщил французский телеканал LCI со ссылкой на видео, полученное от бывшего военного летчика Ксавье Тютельмана.

Издание отмечает, что использование авиабаз было бы опрометчивым, поскольку враг безусловно знает, где они расположены. Поэтому украинские военные фактически превратили во взлетно-посадочные полосы определенные участки дорог, по которым обычно ездят автомобили.

"Есть несколько километров, на которых больше нет центральных разделителей, а сами дороги укреплены и расчищены", – подчеркнул Тютельман.

Французский генерал Мишель Яковлефф, экс-заместитель начальника штаба Shape (НАТО), заявил, что не удивлен таким решением украинского военного командования. Он отметил, что подобные методы уже использовались в прошлом в других странах. С другой стороны, взлеты в таких условиях оказываются рискованнее, чем на традиционных взлетно-посадочных полосах, имеющих соответствующую разметку и специально предназначенных для приема самолетов.

Напомним, Украина при отражении российской массированной атаки 26 августа потеряла один из истребителей F-16. Аналитики ISW отметили, что потеря техники и самолетов в ходе боевых операций является закономерным и ожидаемым явлением.

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