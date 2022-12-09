Как украинцам общаться с представителями "русского мира" за границей

Несколько месяцев пытались адаптироваться в Бремене, но после случившегося в июне Анна стала искать другое безопасное место для своего сына.

“Мы поехали отдохнуть на озеро и поскольку у сына была вообще такая социальная изоляция в течение длительного времени, что он соскучился по общению. Проходили мимо двух девочек, и он услышал знакомый язык. Это был русский, но сын подумал, что они украинцы. И он воскликнул: "Слава Украине!", — вспоминает Анна.

Девочки никак не отреагировали, но через несколько часов к Анне подошли их родители. Они таки разговаривали по-русски. Но оказались не украинцами, а этническими россиянами. “К нам подошли два таких амбала, из которых один был под хмельком, и начали спрашивать, как это мы решились обратиться к их детям с нацистскими призывами. Этот человек сказал, что мой сын – маленький фашист. Дальше было очень много оскорблений», – делится Анна.

Сначала Анна пыталась быть вежливой, но это только разжигало агрессию мужчины. Тогда она вытащила телефон и начала снимать его на камеру. “Я ожидала, что он меня ударит, если честно. Мне уже было безразлично”, — говорит Анна.

До драки не дошло: Анна предполагает, что помогла видеосъемка. Однако самое интересное началось после ссоры. Телеведущая обнародовала видео в соцсетях, и на нее свалился шквал негативных комментариев от сторонников "русского мира". Как только страница в соцсети выходила из блока, они снова оказывалась под атакой ботов. Анна решила обратиться в местную полицию. “Мы открыли два уголовных производства. Одно против этого россиянина, а другое против хейтеров, которые мне писали всякую гадость в интернете, — делится Анна. Полиция мурыжила меня полгода, и только недавно пришло письмо. Мне сказали, что дело закрыто. И мне очень интересно, на каком этапе это дело закрыто. У меня нет слов. Сколько времени было потрачено. Единственное, на что я надеюсь, что очень многие увидели его лицо, и это повлияет на его трудоустройство, как минимум”.

Сейчас Анна временно проживает в Нью-Йорке. Сын учится в школе, в которой нет ни одного россиянина, чему мама и сын очень радуются. Правда, на улицах здесь довольно часто можно услышать русский. Но Анна, умудренная горьким опытом, обходит таких незнакомцев десятой дорогой.

Анна Олицкая с сыном в Нью-Йорке

"Я просто делаю вид, что их нет в нашей жизни, — говорит Анна. Это уже, знаете, такая защитная реакция. Я считаю, надо держаться от них подальше. Ну зачем мне тратить свою энергию, свое настроение, свою жизнь на них?"

“Война давно вышла за пределы Украины, – отмечает доктор психологических наук Инна Чухрий. – Это очень досадно, но украинцы, которые ищут убежища за границей, не могут чувствовать себя в безопасности. Ибо приверженцев русской идеологии можно встретить чуть ли не по всему миру. Избегать контакта с россиянами – не совсем верная тактика. Это желание стать невидимым, оно похоже на игру в тайники с маленькими детьми, которые, зарывая себе глаза, думают, что никто их не видит. Проблема никуда не исчезнет сама собой”.

Что же делать украинским беженцам, которые ходят повсюду со своими открытыми душевными ранами, а в эти раны еще пытаются плюнуть сторонники русской идеологии?

Прежде всего, искать себе подобных. К примеру, публичные акции, митинги не только влияют на политическую ситуацию, но и дают силы пережить сложные времена. Испытывать силу сплоченности очень важно.

Не идти первым на конфликт с агрессивно настроенными россиянами. Прежде всего, заботьтесь о своей безопасности. Но и не молчите, фиксируйте факты унижения национального достоинства, если стали свидетелями.

“Россияне должны понимать, что они поступают неправильно. А это можно показать только через публичное осуждение, – говорит Инна Чухрий. Первое, что вы должны сделать в случае неадекватного поведения фанатика русского мира, — сообщить об этом в правоохранительные органы».

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В каждой стране правоохранительная система действует по своим правилам. Но всегда можно найти волонтеров, которые помогут заявить о правонарушениях. Это не только внесет маленький вклад в общую политическую ситуацию, но и улучшит психологическое состояние обиженного украинца. Чувство, что ты не сидишь на месте, а противодействуешь несправедливости, вдохновляет. Однако будьте готовы, что можете столкнуться с непониманием и безразличием местных.

“Иностранцы не хотят быть причастны к боли войны. Это естественно. Люди пытаются делать вид, что проблемы нет, потому что не хотят так же чувствовать эту боль, – объясняет Инна Чухрий. Именно это, скорее всего, и произошло с немецкими полицейскими, которые не смогли помочь Анне Олицкой".

Как же правильно себя вести, если к вам подошли агрессивные россияне и вы оказались в разгаре ссоры? Выдохнуть и попытаться сохранять внутреннюю уверенность и покой. Как бы сложно это ни было.

"Если нападающий в состоянии аффекта, а вы присоединяетесь к его аффекту, вы автоматически включаетесь в его игру, играете по его правилам", — уверяет психотерапевт.

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Самая большая и частая ошибка украинцев в такой ситуации – пытаться в чем-то убедить своего оппонента. Печальный опыт почти девяти месяцев войны доказывает: это бессмысленно.

“Если человек с маниакальными глазами кричит, что мы нацисты, я не думаю, что его можно остановить или что-то донести до него. Если человек говорит такие ужасные вещи, то понятно, что это не о психическом здоровье. Нет смысла убеждать человека, у которого психические нарушения или искаженные представления о жизни, не общепринятые человеческими», – говорит психотерапевт.

После стычки с агрессивными россиянами следует обратиться к психологу. В результате такого потрясения важно выговориться и не попасть в ловушку жертвы. Ведь сейчас очень распространен так называемый виктимлейминг – обвинение жертвы в том, что она сама виновата, потому что спровоцировала нападающего.

Часто украинцы боятся, что агрессия, которую мы ощущаем к русскому миру, разрушает нас самих. Но это не так, успокаивает Инна Чухрий: "Дело в том, что агрессия бывает двух видов. Конструктивная и деструктивная. Конструктивная — это агрессия самозащиты. Та агрессия, которая помогает нам с вами выживать. Это чувство, которое заставляет мать защищать своего ребенка. А вот сторонников российской идеологии сейчас охватывает деструктивная агрессия. Это болезненная уничтожающая агрессия, которая не приносит результата. Она лишь уничтожает их самих изнутри".